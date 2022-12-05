Блекаут у Києві: у магазинах, ТЦ та аптеках готують 200 пунктів обігріву — Finance.ua

Блекаут у Києві: у магазинах, ТЦ та аптеках готують 200 пунктів обігріву Сьогодні 11:45 — Енергетика

В Києві готують 198 об’єктів, серед котрих магазини, торговельні центри та аптеки, які працюватимуть, як пункти обігріву на час блекауту

Про це сказав заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телемарафону . За його словами, у разі довготривалого відключення світла в столиці буде проблема з водою та теплом.

«Буде проблема з водою і з опаленням. В разі тривалого блекауту обслуговуючим організаціям доведеться якомога швидше зливати воду з будинкових систем, щоб не допустити замороження», — сказав він.

Заступник міського голови повідомив, що наразі розгорнуто 400 пунктів обігріву. Крім того, йде робота по залученню приватного бізнесу до творення «Пунктів незламності», які будуть працювати навіть у випадку повного блекауту.

«В Києві наразі 198 об’єктів — це продовольчі магазини, це 13 торгових центрів, це три ринки, сім аптек і в тому числі п’ять ветеринарних аптек», — сказав він.

Бондаренко уточнив, що у разі блекауту гаряча вода, напої та за можливістю їжа в цих пунктах будуть безкоштовними. Також безкоштовно воду можна отримати буде у бюветах, які працюватимуть від генераторів, а питна вода буде розвозитись у віддалені райони.

Проте кияни мають зробити мінімальний запас технічної та питної води й самостійно.

Бондаренко повідомив, що у випадку блекауту, електричний громадський транспорт працювати не буде, замість нього будуть автобуси. Проїзд в них знову буде безкоштовним.

Метрополітен також не буде працювати в режимі перевезення.

УНІАН За матеріалами:

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