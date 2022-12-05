Блекаут у Києві: у магазинах, ТЦ та аптеках готують 200 пунктів обігріву — Finance.ua

Блекаут у Києві: у магазинах, ТЦ та аптеках готують 200 пунктів обігріву
В Києві готують 198 об’єктів, серед котрих магазини, торговельні центри та аптеки, які працюватимуть, як пункти обігріву на час блекауту.
Про це сказав заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телемарафону. За його словами, у разі довготривалого відключення світла в столиці буде проблема з водою та теплом.
«Буде проблема з водою і з опаленням. В разі тривалого блекауту обслуговуючим організаціям доведеться якомога швидше зливати воду з будинкових систем, щоб не допустити замороження», — сказав він.
Заступник міського голови повідомив, що наразі розгорнуто 400 пунктів обігріву. Крім того, йде робота по залученню приватного бізнесу до творення «Пунктів незламності», які будуть працювати навіть у випадку повного блекауту.
«В Києві наразі 198 об’єктів — це продовольчі магазини, це 13 торгових центрів, це три ринки, сім аптек і в тому числі п’ять ветеринарних аптек», — сказав він.
Бондаренко уточнив, що у разі блекауту гаряча вода, напої та за можливістю їжа в цих пунктах будуть безкоштовними. Також безкоштовно воду можна отримати буде у бюветах, які працюватимуть від генераторів, а питна вода буде розвозитись у віддалені райони.
Проте кияни мають зробити мінімальний запас технічної та питної води й самостійно.
Бондаренко повідомив, що у випадку блекауту, електричний громадський транспорт працювати не буде, замість нього будуть автобуси. Проїзд в них знову буде безкоштовним.
Метрополітен також не буде працювати в режимі перевезення.
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