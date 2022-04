Благодійний фонд гурту Metallica пожертвував українцям 500 тис. доларів

Вчора 21:37 — Казна та Політика

Благодійний фонд All Within My Hands популярного американського рок-гурту Metallica пожертвував українцям 500 тис. доларів.

Про це пише видання NME.

Всі кошти будуть направлені компанії World Central Kitchen, яка займається забезпеченням харчування українських біженців.

«Робота, яку виконує World Central Kitchen умовах гуманітарної кризи, просто неймовірна. Команда кухарів нині працює у шести європейських країнах та готує для мільйонів українців, які були змушені покинути свої будинки», — зазначив барабанник гурту Ларс Ульріх.

Знаменита метал-група хоче продовжити допомагати біженцям з України. Протягом наступних двох місяців колектив має намір зібрати $1 мільйон для цієї мети.

