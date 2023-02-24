Благодійний фонд Елтона Джона виділив для України $125 тисяч — Finance.ua
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Благодійний фонд Елтона Джона виділив для України $125 тисяч

Казна та Політика
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Благодійний фонд Елтона Джона виділив для України $125 тисяч
Благодійний фонд Елтона Джона виділив для України $125 тисяч
Благодійний фонд британського рок-музиканта Елтона Джона Еlton John AIDS Foundation виділяє 125 тисяч доларів через платформу United24 на закупівлю для України біохімічних аналізаторів крові.
Про це повідомила пресслужба United24.
Зазначається, що за ці кошти придбають 10 біохімічних аналізаторів крові, «щоб усі українці, які живуть із ВІЛ, й надалі мали доступ до високоякісного догляду та лікування».
«Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України як ніколи раніше», — заявив музикант.
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Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подякував музиканту за підтримку нашої країни.
Нагадаємо, Елтон Джон відомий своєю громадською діяльністю — його фонд, заснований у 1992 році, бореться проти епідемії СНІДу. Як заявляється на сайті фонду, за роки свого існування він зумів зібрати 525 мільйонів доларів та врятувати 5 мільйонів життів.
Також музикант підтримує Україну: він зокрема брав участь у флешмобі Stand Up for Ukraine і створив ролик із кадрами війни, щоб привернути увагу світових лідерів та закликати їх до дії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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