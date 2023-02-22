В Мінцифри розповіли, скільки зібрав проєкт United24 за 10 місяців роботи — Finance.ua
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В Мінцифри розповіли, скільки зібрав проєкт United24 за 10 місяців роботи

Казна та Політика
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В Мінцифри розповіли, скільки зібрав проєкт United24 за 10 місяців роботи
В Мінцифри розповіли, скільки зібрав проєкт United24 за 10 місяців роботи
Глобальна ініціатива United24 з підтримки України, запущена українською владою, за майже 10 місяців роботи зібрали понад 287 млн доларів.
Про це 22 лютого повідомила пресслужба Мінцифри.
Гроші через державну фандрейзингову платформу надсилали з понад 110 країн світу. Донати, зокрема, надходили на такі основні проєкти:
За проєктом «Армія дронів» вже законтрактували 1879 дронів вартістю понад 3,7 млрд гривень, також закупили 6 антидрон-систем «Ловців шахедів».
В рамках проєктів, запущених United24, понад 5672 операторів дронів пройшли навчання для управління безпілотниками й застосовують технології в бою з ворогом.
Також, як зауважили в Мінцифри, амбасадорами платформи стали десятки українських та світових лідерів, зірок, активістів, культурних діячів.
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Нагадаємо, нещодавно команда UACatsDivision спільно з United24 та крипто-медіа ресурсом Incrypted оголосили про створення першої національної NFT-колекції із зображенням котів-героїв ЗСУ. Усі зібрані від продажу кошти будуть скеровані на купівлю бойових морських дронів. Амбітна мета проєкту — зібрати 40 мільйонів гривень.
Щодо основних проєктів, то, наприклад, збір коштів на системи протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136 відкрили в Україні 14 жовтня. Метою було зібрати 100 мільйонів, але завдяки космічній підтримці українців менш ніж за дві доби зібрали 150 мільйонів гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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