BlackRock і JPMorgan допоможуть Україні створити банк відновлення країни — Finance.ua

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BlackRock і JPMorgan допоможуть Україні створити банк відновлення країни

Казна та Політика
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BlackRock і JPMorgan допоможуть Україні створити банк відновлення країни
BlackRock і JPMorgan допоможуть Україні створити банк відновлення країни
Інвестиційна компанія BlackRock банківський холдинг JPMorgan спільно допоможуть українському урядові створити банк реконструкції. Він займатиметься тим, що буде спрямовувати кошти у проєкти відновлення. Очікується, що вдасться залучити «сотні мільярдів доларів» приватних інвестицій.
Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times.
Банк або Фонд розвитку України наразі знаходиться на стадії планування. Ймовірно, його запустять вже після закінчення війни. До цього часу інвестори матимуть можливість попередньо ознайомитися з планом роботи банку.
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«Дуже багато сучасних довгострокових проблем найкраще вирішувати за допомогою змішаного фінансування, і це один з таких випадків. Нам потрібні такі інструменти, щоб мобілізувати капітал у великих об'ємах», — прокоментував віце-голова BlackRock Філіп Хільдебранд.
BlackRock і JPMorgan надаватимуть свої послуги для створення банку, хоча, як зауважують в FT, це дасть їм можливість заздалегідь оцінити майбутній інвестиційний клімат в країні.
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BlackRock порадив уряду створити такий банк, щоб знайти інвестиції для таких секторів, як інфраструктура, клімат і сільське господарство, і зробити їх привабливими для пенсійних фондів та інших довгострокових інвесторів і кредиторів.
«Фонд створюється, щоб також надати інвесторам державного та приватного секторів можливість інвестувати в конкретні проекти та сектори. Будуть різні галузеві фонди, які фонд визначив як пріоритетні для України. Метою є максимізація участі в капіталі», — уточнив голова відділу ринків боргового капіталу JPMorgan для Центральної Європи, Близького Сходу та Африки Штефан Вайлер.
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За останніми підрахунками Світового банку, Україні для відновлення та реконструкції потрібно щонайменше $411 млрд. Установа вважає доцільним надання допомоги на відновлення України ще до завершення війни.
Одним з джерел фінансування відновлення стануть заморожені активи рф. Першою європейською країною, яка схвалила засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України, стала Естонія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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