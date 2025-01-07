BlaBlaCar завершила придбання турецького сервісу Obilet — Finance.ua
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BlaBlaCar завершила придбання турецького сервісу Obilet

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Компанія BlaBlaCar оголосила про успішне закриття угоди з придбання Obilet — провідного турецького сервісу автобусних подорожей та одного з лідерів світового ринку міжміських перевезень.
Obilet — це турецький стартап, заснований у 2012 році, який об’єднав пропозиції понад 500 автобусних операторів і значно вплинув на цифровізацію місцевого ринку. Крім того, сервіс надає програмне забезпечення для продажу квитків та B2B-послуги. У 2024 році Obilet продав близько 45 мільйонів квитків на різні види транспорту в 50 країнах.
Obilet збереже операційну автономію і продовжить свою поточну роботу та проєкти, а його засновники залишаться на посадах керівників.
«BlaBlaCar продовжує працювати над тим, щоб стати провідною світовою платформою зі сталих подорожей наземним транспортом, об’єднавши спільні поїздки на авто, автобусах і, віднедавна, поїздах (завдяки співпраці з іспанськими залізничними компаніями Renfe та Iryo). Всі ці види транспорту доповнюють одне одного і забезпечують доступні та екологічні подорожі для всіх», — йдеться у пресрелізі компанії.
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«Ми давно стежили за зростанням Obilet і стали свідками їхнього успіху в цифровізації автобусного ринку Туреччини. Віримо, що наші інвестиції в Obilet пoсилять місію BlaBlaCar з розширення доступу до сталої мобільності на ринках за межами Західної Європи, які наразі становлять значну частину нашого зростання», — зазначив Ніколя Брюссон, співзасновник та генеральний директор BlaBlaCar.
За матеріалами:
Finance.ua
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