BlaBlaCar пропонує знижки до 40% на автобусні квитки: як отримати — Finance.ua
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BlaBlaCar пропонує знижки до 40% на автобусні квитки: як отримати

Фондовий ринок
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BlaBlaCar, найбільший маркетплейс для доступних автодорожніх подорожей, пропонує знижки до -40% на 27 маршрутів в межах України та за кордон.
Про це повдомила компанія.
Знижки діють на найпопулярніші автобусні рейси у Львівській, Полтавській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Замовити квитки зі знижкою можна на сайті або в застосунку до 7 серпня 2023 року.

Які умови отримання знижки?

Українці зможуть придбати квитки на автобусні рейси, які відправляються з міст Дніпропетровської, Полтавської, Івано-Франківської та Львівської областей. А доїхати вигідно можна до Польщі, Чехії та інших областей України. Знижені ціни поширюються на обмежену кількість місць в окремих перевізників.
BlaBlaCar пропонує знижки до 40% на автобусні квитки: як отримати
Період надання знижок: з 5 червня до 7 серпня 2023 року (включно).
Придбати квитки за акційними цінами можна на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та населених пунктів у районах активних бойових дій.

Як купити квиток на автобус через BlaBlaCar?

Квитки зі знижкою можна купити у мобільному застосунку та на сайті BlaBlaCar. Користувачі бачитимуть знижку в пошуку маршрутів поїздок. Після оплати пасажири отримають свій квиток електронною поштою.
BlaBlaCar пропонує знижки до 40% на автобусні квитки: як отримати
Для отримання знижки у вебверсії сайту потрібно ввести в пошук бажаний маршрут із міст Дніпропетровської, Полтавської, Івано-Франківської та Львівської областей. Знижка вказана біля вартості квитків.
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За матеріалами:
Finance.ua
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