Бізнесу дозволили використовувати в своїх торговельних марках назву України та її герб — Finance.ua
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Бізнесу дозволили використовувати в своїх торговельних марках назву України та її герб

Казна та Політика
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Бізнесу дозволили використовувати в своїх торговельних марках назву України та її герб
Бізнесу дозволили використовувати в своїх торговельних марках назву України та її герб
Українські підприємці зможуть офіційно використовувати в своїх торговельних марках назву держави, її міжнародний код, а також імітацію малого Державного Герба.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Відповідний наказ № 19 944, який урегульовує процес отримання відповідних дозволів, Міністерство економіки України ухвалило 27 лютого 2024 року», — сказано в повідомленні.
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Цей наказ створює правові умови для діяльності Комісії з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України.
Діяльність Комісії сприятиме захисту національної символіки та забезпеченню відповідності використання офіційних символів держави в комерційних цілях.
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«Міністерство продовжує роботу з удосконалення нормативно-правового регулювання функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Новелою наказу стало те, що не тільки громадяни, але й юридичні особи, створені в установленому законодавством України порядку, зможуть тепер реалізувати своє право на використання в торговельних марках офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України. Вперше заявники мають можливість отримати дозвіл на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України, звернувшись до цієї Комісії», — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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