Бізнесмен привласнив 1 млн грн з держбюджету ніби на реставрацію Маріїнського палацу — Finance.ua

Бізнесмен привласнив 1 млн грн з держбюджету ніби на реставрацію Маріїнського палацу Вчора 16:00 — Казна та Політика

Поліцейські Києва повідомили про підозру підприємцю, який привласнив понад мільйон гривень з державного бюджету.

Про це пише поліція Києва

Слідчі слідчого управління столичного главку поліції спільно із працівниками управління захисту інтересів суспільства і держави та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили 49-річного чоловіка, який протягом двох років здійснював незаконне заволодіння коштами з державного бюджету.

Правоохоронці встановили, що зловживаючи службовим становищем, підприємець уклав договір з державною установою на проведення технічного нагляду за реставрацією Маріїнського палацу та залучив до роботи осіб, які не мали кваліфікаційних сертифікатів інженерів технічного нагляду. Таким чином зловмисник привласнив понад мільйон гривень.

Фігурант — уродженець міста Донецьк, 1972 року народження, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

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Наразі йому повідомлено про підозру. Максимальне покарання за такі дії передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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