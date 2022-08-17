Киянин продав неіснуюче паркомісце за 280 тис. грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Киянин продав неіснуюче паркомісце за 280 тис. грн

Кримінал
757
У Києві 48-річний чоловік розмістив оголошення щодо продажу двох неіснуючих паркомісць, які розташовувались на пр. Сталінграда. Потерпіла побачила повідомлення та зацікавилась купівлею.
Під час зустрічі з жінкою зловмисник уклав договір купівлі-продажу і отримав 280 тис. грн. А паркомісце вона не отримала.
Читайте також
За скоєння злочину йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Довідка Finance.ua:

  • порушення правил стоянки передбачає 340 грн штрафу (ч.1 ст.122 КУпАП);
  • якщо автомобіль припаркований так, що створює перешкоди руху пішоходів, то штраф становить 680 грн (ч.3 ст.122 КУпАП).
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.