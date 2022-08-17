Киянин продав неіснуюче паркомісце за 280 тис. грн — Finance.ua

Киянин продав неіснуюче паркомісце за 280 тис. грн Вчора 14:33 — Кримінал

У Києві 48-річний чоловік розмістив оголошення щодо продажу двох неіснуючих паркомісць, які розташовувались на пр. Сталінграда. Потерпіла побачила повідомлення та зацікавилась купівлею.

Під час зустрічі з жінкою зловмисник уклав договір купівлі-продажу і отримав 280 тис. грн. А паркомісце вона не отримала.

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За скоєння злочину йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Довідка Finance.ua:

У столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках.

порушення правил стоянки передбачає 340 грн штрафу (ч.1 ст.122 КУпАП);

(ч.1 ст.122 КУпАП); якщо автомобіль припаркований так, що створює перешкоди руху пішоходів, то штраф становить 680 грн (ч.3 ст.122 КУпАП).

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