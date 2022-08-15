Шахраї "продавали" за 220 000 доларів керівну посаду в Нацполіції — Finance.ua
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Шахраї "продавали" за 220 000 доларів керівну посаду в Нацполіції

Кримінал
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Шахраї "продавали" за 220 000 доларів керівну посаду в Нацполіції
Шахраї "продавали" за 220 000 доларів керівну посаду в Нацполіції, www.gp.gov.ua
Двоє осіб у Київській області «торгували» керівною посадою в Нацполіції за 220 тисяч доларів. Вони постануть перед судом.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Як встановило розслідування, двоє осіб за 220 тисяч доларів пообіцяли громадянину «вирішити питання» щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області.
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За даними відомства, один з них представлявся особою, яка найближчим часом буде «призначена» на посаду міністра внутрішніх справ і зможе «вирішувати» будь-які кадрові питання.
Правоохоронці затримали їх при передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 тисяч доларів.
Справу відкрито за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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