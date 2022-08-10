У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші передали АРМА — Finance.ua
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У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші передали АРМА

Кримінал
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У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші передали АРМА
У столичного забудовника вилучили ₴115 мільйонів – гроші передали АРМА
Прокуратура передала в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 115 млн грн, вилучених у столичного забудовника.
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«За клопотанням Київської міської прокуратури в управління АРМА передано арештовані активи — грошові кошти на суму понад 115 млн грн, вилучені в межах досудового розслідування», — ідеться в повідомленні.
Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинених під час будівництва та продажу квартир у декількох комплексах багатоквартирної житлової забудови (ст. 212, ст. 209 Кримінального кодексу України).
У межах провадження судом за клопотанням прокуратури накладено арешт на грошові кошти, вилучені у фігуранта провадження, у сумі 2,5 млн доларів США, 395 тис. євро та 811 тис. 477 грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР в м. Києві.
За матеріалами:
Укрінформ
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