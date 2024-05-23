Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників — Finance.ua

Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників для продовження ефективної роботи бізнесу.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

«Бізнес розуміє і усвідомлює потребу українського війська у людях та підтримує укомплектування Збройних сил України, як основного пріоритету державної політики в умовах війни. Проте, вже якийсь час кадрове питання, питання пошуку людей є ТОП-питанням та перебуває в ТОПі проблем, з якими стикаються підприємці по всій Україні. І одна з причин такої ситуації - мобілізація людей», — сказано в повідомленні.

Безумовно, додаються ще міграція та інші фактори.

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«Проте, коли мають місце такі ситуації як мобілізація співробітника, який є критичним для бізнес-моделі підприємства, це не лише ускладнює роботу компанії (а відповідно, сповільнює і ріст економіки), але і наближає таке підприємство до закриття», — наголошують у ЄБА.

Відповідно, бізнес просить державу все ж дозволити працювати — аби врятувати підприємства від закриття, від додаткових до існуючих труднощів, яких можна уникнути, врятувати українців від звільнень, тощо.

Що пропонує бізнес

Зробити мобілізацію більш прогнозованою.

«Визначення безпосередньо самим бізнесом тих співробітників, які є критичними для продовження ефективної діяльності підприємства в умовах війни й допоможе сповільнити велику хвилю проблеми кадрів, яка щомісяця все більше накриває бізнес, що працює в Україні. Більше того, допоможе бізнесу продовжити роботу в непростих воєнних реаліях», — запропонували у ЄБА.

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Нагадаємо, у Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради представили напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації. Пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них.

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