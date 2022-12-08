Бізнес закликає продовжити пільговий режим оподаткування ПДВ для ІТ-галузі — Finance.ua

Бізнес закликає продовжити пільговий режим оподаткування ПДВ для ІТ-галузі Сьогодні 21:35 — Казна та Політика

Бізнес закликає продовжити пільговий режим оподаткування ПДВ для ІТ-галузі

Бізнес-спільнота закликає подовжити до 2028 року звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, а також операцій з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті.

Про це повідомляється на сайті Європейської Бізнес Асоціації.

Як наголошується, збереження надходження до країни іноземної валюти від експорту послуг в поточних умовах є істотно важливим, власне, як і стимулювання та підтримка бізнесу, зокрема, який забезпечує валютні надходження в країну, як-то ІТ.

Так, необхідним фактором підтримки наразі є продовження пільгового режиму оподаткування ПДВ, адже, відповідно до Податкового кодексу України, для IT-індустрії передбачається звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, а також операцій з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті. На даний момент дія цієї норми передбачена до 1 січня 2023 року.

З огляду на це, 28 липня 2022 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт№ 7611, яким пропонується продовжити дію вищевказаної пільги до 1 січня 2028 року.

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