Бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴217,5 мільярда — Finance.ua

Бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴217,5 мільярда Сьогодні 09:39 — Кредит&Депозит

З моменту старту програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 217,5 млрд грн, із них за останній тиждень — на 1,8 млрд грн.

«За минулий тиждень у межах Програми видано 486 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 392 кредитних договорів на суму близько 0,877 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 67 390 кредитів на загальну суму 217,5 млрд грн, з яких 45 380 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 95,8 млрд гривень (станом на 24.07.2023 р.).

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