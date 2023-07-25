Бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴217,5 мільярда — Finance.ua

Бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴217,5 мільярда
З моменту старту програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 217,5 млрд грн, із них за останній тиждень — на 1,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
«За минулий тиждень у межах Програми видано 486 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 392 кредитних договорів на суму близько 0,877 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 67 390 кредитів на загальну суму 217,5 млрд грн, з яких 45 380 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 95,8 млрд гривень (станом на
24.07.2023 р.).
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