Бізнес в Україні послаблює песимістичні настрої, але очікує на вищі ціни – НБУ — Finance.ua

Бізнес в Україні послаблює песимістичні настрої, але очікує на вищі ціни – НБУ Вчора 16:29 — Особисті фінанси

У вересні бізнес продовжив ослаблення песимістичних настроїв щодо своєї роботи у майбутньому, але очікує подорожчання продукції через вищі ціна на сировину.

Про це повідомила пресслужба Національного банку за результатами розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

Підприємства промисловості дещо поліпшили оцінки економічних перспектив: секторальний індекс у вересні становив 47.1 порівняно з 46.7 у серпні. Другий місяць поспіль респонденти очікують збільшення обсягів виготовленої продукції, зумовлене насамперед зростанням оцінок щодо обсягу нових замовлень. Водночас очікування стосовно обсягів нових експортних замовлень залишалися песимістичними.

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Підприємства сектору будівництва мали найстриманіші серед всіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності, зумовлені низькою фінансовою спроможністю споживачів, станом суміжних ринків, а також сезонним чинником: секторальний індекс становив 41.0 (у серпні — 41.2). Дещо знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, водночас респонденти не очікують збільшення обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Підприємства торгівлі у вересні поліпшили очікування щодо своєї економічної діяльності, вперше з початку року впритул наблизившись до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 49.9 порівняно з 47.4 у серпні. Респонденти оптимістично оцінюють обсяги товарообороту та обсяги закупівлі товарів для продажу, водночас вказують на зменшення залишків товарів для продажу. Підприємства торгівлі й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг також поліпшили власні очікування: секторальний індекс зріс до 43.4 із 39.6 у серпні. Респонденти пом’якшили негативні оцінки щодо обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання, водночас зберегли високі очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів і надалі не очікують зростання загальної чисельності працівників на своїх підприємствах. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.

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