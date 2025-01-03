Бізнес сезонно послабив оцінки результатів своєї діяльності (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес сезонно послабив оцінки результатів своєї діяльності (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

Бізнес сезонно послабив оцінки результатів своєї діяльності (інфографіка)

Бізнес сезонно послабив оцінки результатів своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

У грудні 2024 року ІОДА становив 45.9 порівняно з 47.2 у листопаді та був практично на рівні грудня 2023 року (45.7). Про це пише НБУ.

На оцінки підприємств, що беруть участь в опитуваннях, вплинули:

погіршення безпекової ситуації;

збільшення обстрілів енергетичних об’єктів та їх тривале відновлення;

дефіцит кваліфікованих кадрів;

подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергозабезпечення та логістику;

пришвидшення інфляції;

зниження інвестиційного попиту;

cезонність

Підприємства торгівлі стримано оцінили результати своєї ділової активності, зважаючи на складну безпекову ситуацію та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у грудні становив 49.9 (у листопаді — 51.4, у грудні 2023 року — 46.9).

Підприємства промисловості також стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників і збільшення виробничих витрат: секторальний індекс - 44.6 (у листопаді — 46.7, у грудні 2023 року — 46.9).

Підприємства сфери послуг дещо послабили оцінки щодо своїх економічних перспектив на тлі суттєвих перебоїв із енергопостачанням, дефіциту кваліфікованих кадрів та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс - 44.5 (у листопаді — 44.8, у грудні 2023 року — 44.0).

Підприємства будівництва вдруге поспіль надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, зважаючи на сезонність будівельних робіт та зниження інвестиційного попиту: секторальний індекс — 43.4 (у листопаді — 43.6,у грудні 2023 року — 42.1).

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Підприємства будівництва та сфери послуг очікували посилення темпів зростання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість респонденти промисловості та торгівлі спрогнозували їх послаблення. Ситуація на ринку праці залишається складною, хоча очікування щодо зайнятості дещо пом’якшилися: підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг очікували на сповільнення темпів скорочення персоналу, лише промисловці спрогнозували їх незначне прискорення.

Довідка Finance.ua:

Українські роботодавці в 2024 році продовжують адаптуватися до складних умов діяльності під час воєнного стану. Зберегли свою ділову активність переважна більшість компаній. Про це свідчать результати щорічного дослідження «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік», проведеного grc.ua.

86% опитаних роботодавців заявили, що їхня компанія продовжує працювати в повному обсязі. 12% компаній працюють, проте поки не вийшли на довоєнний рівень бізнес-діяльності.

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