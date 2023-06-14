Бізнес просить банки не підвищувати вартість еквайрингу — Finance.ua

Бізнес просить банки не підвищувати вартість еквайрингу Сьогодні 15:39 — Фінтех і Картки

Бізнес просить банки не підвищувати вартість еквайрингу

Асоціація рітейлерів України закликала банки не підвищувати вартість послуги еквайрингу.

Звернення із таким закликом асоціація опублікувала на своєму сайті.

«Згідно повідомлень банківських установ, які надходять до бізнесу, з 1 липня 2023 року очікується підвищення вартості еквайрингу для українського бізнесу. Український бізнес закликає міжнародні платіжні системи та банки у збереженні ставок інтерчейндж на рівні не вище 0,7% та еквайрингу на діючому рівні до закінчення воєнного стану та протягом трьох місяців після його закінчення.

В разі підвищення ставок інтерчейндж (еквайрингу) для суб'єктів господарювання, це напряму буде мати негативний вплив на вартість товарів та послуг для українських споживачів. Додаткові суми витрат, які повинні будуть закласти торгові компанії на сплату підвищеного розміру еквайрингу, можуть сягати більше ста мільйонів гривень на рік", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає Асоціація рітейлерів України, український роздрібний бізнес зараз акумулює максимум зусиль для стабілізації роботи галузі в умовах воєнного стану, зокрема задля відновлення ринку збуту українських товарів, забезпечення стабільного ринку праці та сплати належної кількості податків для відновлення економіки країни. Разом з тим, фінансове ставище учасників ринку продуктового рітейлу залишається складним та потребує допомоги держави.

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