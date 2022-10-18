Бізнес прогнозує звільнення працівників і девальвацію гривні у наступні 12 місяців — Finance.ua

Бізнес прогнозує звільнення працівників і девальвацію гривні у наступні 12 місяців Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Бізнес прогнозує звільнення працівників і девальвацію гривні у наступні 12 місяців

Бізнес, попри війну, пом’якшив очікування щодо скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні та поліпшив оцінки щодо рівня ділової активності своїх підприємств. Водночас у наступні 12 місяців респонденти прогнозують зростання інфляції та девальвацію курсу національної валюти.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІІ кварталі 2022 року.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 79.5% порівняно з 72.6% у ІІ кварталі 2022 року. Респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства очікують уповільнення темпів скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив «мінус» 37.9% порівняно з «мінус» 48.7% у ІІ кварталі.

Погіршилися очікування бізнесу щодо курсу гривні. Дві третини респондентів (67%) уважають, що обмінний курс сягне або перевищить 44.00 грн/дол. США. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 41.93 грн/дол. США (у попередньому кварталі — 36.06 грн/дол. США).

Інфляційні очікування зросли: у IІІ кварталі очікувана річна інфляція становила 25.2% порівняно з 21.7% у попередньому кварталі. 69.0% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 30.0%.

Очікування підприємств щодо власного розвитку

Оцінки керівників підприємств щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств менш песимістичні, ніж у попередньому опитуванні: баланс відповідей становив «мінус» 21.8% порівняно з «мінус» 28.8% у ІІ кварталі.

Водночас респонденти дещо поліпшили свої очікування щодо зміни фінансово-економічного стану їхніх підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 15.1% (у ІІ кварталі — «мінус» 17.1%). Попри незначне поліпшення загальної оцінки, погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найпесимістичніші очікування в підприємств добувної промисловості («мінус» 33.3%) та будівництва («мінус» 26.3%).

Другий квартал поспіль респонденти мають негативні очікування щодо інвестиційних видатків як на будівельні роботи, так і на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей — «мінус» 29.3% та «мінус» 25.3% відповідно (у ІІ кварталі 2022 року «мінус» 37.2% та «мінус» 34.7% відповідно).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, песимістично налаштовані щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців. Водночас підприємства транспорту та зв’язку, а також енерго- та водопостачання очікують збільшення обсягів іноземних інвестицій.

Бізнес прогнозує скорочення кількості працівників на своїх підприємствах дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив «мінус» 25.5% (у попередньому кварталі — «мінус» 29.0%).

Посилились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей — 33.5% порівняно з 17.5% у ІІ кварталі.

На тлі зростання очікувань підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах зросла частка підприємств, які планують брати банківські кредити , — до 40.2% (у ІІ кварталі — 36.9%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі кредитні ставки (47.2%). Порівняно з попереднім опитуванням вплив цього чинника посилився на 10.0 п. п.

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