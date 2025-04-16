Бізнес підтримує зниження стартових цін на деревину — Finance.ua

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Бізнес підтримує зниження стартових цін на деревину

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Бізнес підтримує зниження стартових цін на деревину
Бізнес підтримує зниження стартових цін на деревину
Європейська Бізнес Асоціація підтримує експериментальне рішення ДП «Ліси України» формувати стартові ціни на деревину для аукціонів III кварталу на основі середньозважених реалізаційних цін I кварталу.
Як кажуть в ЄБА, цей крок наближує вирішення запиту Комітету деревообробної та меблевої галузі Асоціації, який вже раніше звертався до державних органів щодо необхідності збільшення обсягів заготівлі деревини та встановлення економічно обґрунтованих цін.
Водночас експерти галузі звернули увагу, що у I кварталі 2025 року ціни на більшість сортів деревини вже суттєво зросли через недостатні обсяги заготівлі. Бізнес очікує, що за таких умов тенденція до зростання цін збережеться й надалі. Отже, збереження наявного рівня стартових цін на деревину на наступний квартал може негативно вплинути на фінансовий стан деревообробних підприємств та не дозволити в процесі торгів повернутися до економічно прийнятних цін на сировину.
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Саме тому представники бізнесу наголошують, що стартові ціни доцільно формувати з урахуванням собівартості лота та певного рівня його рентабельності. Такий підхід дозволить стабілізувати ситуацію на ринку, уникнути ажіотажного попиту на аукціонах та послабити тиск на деревообробні підприємства. Адже ажіотаж в процесі біржових торгів та дефіцит деревини на ринку обумовлюють значне зростання цін. Що негативно впливає на конкурентоздатність деревообробних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
На думку експертів Асоціації, наразі є критична потреба у збільшенні обсягів заготівлі деревини, аби забезпечити виконання внутрішніх та міжнародних зобов’язань. Розширення лісозаготівель дасть змогу повною мірою завантажити потужності деревообробних підприємств, а також збільшити інвестиції у зростання власного виробництва. Це зі свого боку збільшить податкові та валютні надходження та допоможе розширити співпрацю з ЄС
За матеріалами:
Finance.ua
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