Бізнес під час війни. Як зараз працюють компанії (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес під час війни. Як зараз працюють компанії (інфографіка) Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Бізнес під час війни. Як зараз працюють компанії (інфографіка)

У березні українці зареєстрували 24,7 тисячі ФОПів та 3,5 тисяч компаній. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні з’явилось більш ніж 200 тисяч нових ФОПів.

Про це свідчить статистика сайту Опендатабот.

Інфографіка: Опендатабот

У березні кількість договорів зросла на 12% до лютого, а актів побільшало на 8%. У порівнянні з показниками лютого 2022 року, електронний документообіг значно активувався: 2,14х договорів, 1,6х — актів.

У березні стан справ українських рестораторів дещо покращився.

Так, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS , кількість закладів, що працюють, залишилась незмінною — 70% до кількості станом на початок повномасштабного вторгнення.

Інфографіка: Опендатабот

Натомість суттєво зросли обіги. Українці частіше користувалися послугами кафе та ресторанів напередодні 8-го березня. Показники вперше за кілька місяців перевищили показники до початку великої війни.

Після свята обіги дещо зменшились, проте все ще залишились більшими за показники лютого.

За даними сервісу Хорошоп , після піку замовлень напередодні 8-го березня, під кінець місяця українці стали менше купляти в інтернеті. Натомість кількість онлайн-замовлень все ще майже на чверть більша, аніж була до початку великої війни.

Інфографіка: Опендатабот

За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline за рік повномасштабного вторгнення малий та середній бізнес у сфері послуг та торгівлі не просто вистояв, а й продовжує розвиватися. Якщо у лютому обсяг замовлень майже зрівнявся з періодом до великої війни — 97%, то вже у березні кількість замовлень у підприємців стала навіть більшою, аніж напередодні великого вторгнення.

Серед великих українських міст найбільше зростання кількості замовлень у березні спостерігалося в Одесі — 115%. Найгірша динаміка в Харкові, там підприємці досі не вийшли на показники до повномасштабної війни у кількості замовлень.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.