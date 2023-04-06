Бізнес під час війни. Як зараз працюють компанії (інфографіка) — Finance.ua
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Бізнес під час війни. Як зараз працюють компанії (інфографіка)

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Бізнес під час війни. Як зараз працюють компанії (інфографіка)
Бізнес під час війни. Як зараз працюють компанії (інфографіка)
У березні українці зареєстрували 24,7 тисячі ФОПів та 3,5 тисяч компаній. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні з’явилось більш ніж 200 тисяч нових ФОПів.
Про це свідчить статистика сайту Опендатабот.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
У березні кількість договорів зросла на 12% до лютого, а актів побільшало на 8%. У порівнянні з показниками лютого 2022 року, електронний документообіг значно активувався: 2,14х договорів, 1,6х — актів.
У березні стан справ українських рестораторів дещо покращився.
Так, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, кількість закладів, що працюють, залишилась незмінною — 70% до кількості станом на початок повномасштабного вторгнення.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Натомість суттєво зросли обіги. Українці частіше користувалися послугами кафе та ресторанів напередодні 8-го березня. Показники вперше за кілька місяців перевищили показники до початку великої війни.
Після свята обіги дещо зменшились, проте все ще залишились більшими за показники лютого.
За даними сервісу Хорошоп, після піку замовлень напередодні 8-го березня, під кінець місяця українці стали менше купляти в інтернеті. Натомість кількість онлайн-замовлень все ще майже на чверть більша, аніж була до початку великої війни.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline за рік повномасштабного вторгнення малий та середній бізнес у сфері послуг та торгівлі не просто вистояв, а й продовжує розвиватися. Якщо у лютому обсяг замовлень майже зрівнявся з періодом до великої війни — 97%, то вже у березні кількість замовлень у підприємців стала навіть більшою, аніж напередодні великого вторгнення.
Серед великих українських міст найбільше зростання кількості замовлень у березні спостерігалося в Одесі — 115%. Найгірша динаміка в Харкові, там підприємці досі не вийшли на показники до повномасштабної війни у кількості замовлень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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