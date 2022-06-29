Бізнес отримав кредитів на понад ₴127 мільярдів за програмою «5-7-9%» — Finance.ua

Бізнес отримав кредитів на понад ₴127 мільярдів за програмою «5-7-9%»
Із моменту старту державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали підприємцям кредитів на 127,2 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Банки видали підприємцям майже 45 тисяч кредитів на 127,2 млрд грн за програмою „Доступні кредити 5-7-9%“ з початку її дії. За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 1,14 млрд грн, банками було укладено 390 кредитних угод», — йдеться в повідомленні.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (14%)", — йдеться в повідомленні.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.
На сьогодні участь в програмі приймають 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали ПриватБанк (18,9 тис), Ощадбанк (5,8 тис) та Райффайзен Банк Аваль (4,1 тис).
Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду. ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками. Програма стартувала 1 лютого 2020 року.
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