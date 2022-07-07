Бізнес на крові: за 6 місяців на ринок рітейлу в рф вийшли лише два іноземні бренди — Finance.ua
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Бізнес на крові: за 6 місяців на ринок рітейлу в рф вийшли лише два іноземні бренди

Фондовий ринок
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Вперше з 2014 року за перше півріччя на російський ринок рітейлу вийшло лише два міжнародні бренди. Найменше іноземних брендів до цього моменту прийшло лише у першій половині 2020 року — шість рітейлерів.
Про це пише Forbes Russia з посиланням на дані консалтингової компанії Knight Frank Russia.
За даними Knight Frank Russia, за підсумками першого півріччя 2022 року на ринок вийшли два іноземні бренди. Це на 71% нижче за показник аналогічного періоду 2021 року, коли до росії прийшли сім нових рітейлерів.
Десятки міжнародних компаній пішли з росії або оголосили про призупинення комерційної, інвестиційної діяльності, а також постачання на територію рф.
"Про плани виходу на російський ринок до кінця року заявляють чотири турецькі бренди: ресторани швидкого харчування Chitir Chicken, Yesen Burger і Little Kitchen, а також мережа кав’ярень Arabica. Переговори про розширення присутності в країні та нарощування продажів ведуть багато інших брендів з Туреччини, у тому числі великі виробники одягу adL, Mudo, LTB, Twist та Ipekyol.
Вихід на російський ринок зараз обговорюють казахські та дубайські оператори", — пише видання.
У першому кварталі відкрили моно-бутик Vilhelm Parfumerie у форматі стріт-рітейлу, у другому — перший магазин китайського спортивного одягу та взуття бренду Li-Ning у ТРЦ «Галерея Краснодар» у Краснодарі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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