Бізнес буде мати можливість імпортувати елекроенергію — Свириденко — Finance.ua
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Бізнес буде мати можливість імпортувати елекроенергію — Свириденко

Казна та Політика
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Бізнес буде мати можливість імпортувати елекроенергію — Свириденко
Бізнес буде мати можливість імпортувати елекроенергію — Свириденко
Щоб стабільно працювати в разі виникнення дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі, уряд забезпечив промисловим споживачам можливість імпортувати електроенергію
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.
«Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, Уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн — Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови», — зазначила Юлія Свириденко.

Подробиці

До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання, в разі їх запровадження з метою подолання дефіциту електроенергії.
До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, що можуть бути введені для запобігання системній аварії в об'єднаній енергетичній системі.
Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні-квітні та 30% відповідно у травні-вересні.

Довідка Finance.ua:

  • Як раніше повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін постановив, що підприємці, які імпортують електроенергію з-за кордону не залишаться без світла у випадку блекаутів. Зокрема, це стосується й погодинних відключень за графіком.
  • Таких підприємців не торкнуться графіки обмеження споживання, погодинні відключенні, аварійні відключення. Однак діє умова — споживання електроенергії ними не перевищуватиме визначені обсяги.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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