Бізнес-асоціації закликають вдосконалити впровадження SAF-T UA — Finance.ua

Бізнес-асоціації закликають вдосконалити впровадження SAF-T UA Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Бізнес-асоціації закликають вдосконалити впровадження SAF-T UA

Провідні бізнес-асоціації України звернулися до відповідальних органів державної влади із закликом переглянути процес впровадження SAF-T UA — електронного формату подання розгорнутої інформації для податкового аудиту.

Про це йдеться в пресрелізі, наданому finance.ua.

Про це написали Американська торговельна палата в Україні (Палата), Європейська Бізнес Асоціація (EBA), Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI).

Наразі формат SAF-T UA призначений для автоматизації обміну податковими даними між компаніями — великими платниками податків, та органами державної влади, що дозволить покращити контроль та ефективність адміністрування податків. Вже сьогодні великі платники податків зобов’язані надавати файли за цим стандартом на запит податкових органів під час перевірок.

В Парламенті вже розглядаються законодавчі зміни, які мають на меті закріпити SAF-T UA як формат регулярної обов’язкової звітності.

Представники бізнес-спільноти наголосили на важливості прозорого та поетапного впровадження цього стандарту, який є частиною цифрової трансформації податкової звітності в Україні.

Необхідно доопрацювати окремі технічні аспекти формату SAF-T UA, щоб забезпечити його ефективне використання та зменшити навантаження на бізнес.

Банківський сектор, враховуючи свою специфіку, стикається з додатковими труднощами у впровадженні SAF-T UA. Вимоги щодо податкової звітності банків суттєво відрізняються від аналогічних вимог в інших галузях. Банки оперують великими масивами фінансових даних, які підпадають під спеціальні регуляторні стандарти і радикально відрізняються від даних в облікових системах підприємств інших секторів економіки.

Це значно ускладнює адаптацію до єдиного формату SAF-T UA, розробленого з думкою переважно про діяльність з виробництва товарів та надання послуг нефінансового характеру, та вимагає значних ресурсів для узгодження із чинним банківським регулюванням.

Крім того, відсутність чітких роз’яснень щодо рівня деталізації фінансової інформації може спричинити правову невизначеність та ризики порушення банківської таємниці. Бізнес-асоціації закликають відповідальні органи державної влади врахувати ці особливості та розробити гнучкі механізми звітування для банківського сектору.

Бізнес-асоціації висунули низку пропозицій щодо впровадження SAF-T UA, зокрема:

надання детальних роз’яснень щодо вимог формату та обсягу даних;

визначення чітких строків та механізму для поступового запровадження та адаптації стандарту з метою уникнення надмірного навантаження і тиску на бізнес, у тому числі внесення відповідних змін до законодавства;

проведення належного тестування у співпраці з бізнес-спільнотою тощо.

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