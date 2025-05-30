Бізнес-асоціації закликали Кабмін відтермінувати екоподаток CBAM — Finance.ua

Бізнес-асоціації закликали Кабмін відтермінувати екоподаток CBAM Сьогодні 19:46

Бізнес-асоціації закликали Кабмін відтермінувати екоподаток CBAM

Українські галузеві об’єднання масово звертаються до уряду з вимогою терміново подати офіційний запит до Європейської комісії щодо відстрочки впровадження CBAM — механізму вуглецевого коригування імпорту. Інакше Україна може втратити значну частину експорту до Євросоюзу вже з 2026 року.

Про йе повідомляє GMK Center

Що про це відомо

Промисловці вже давно говорять про необхідність відтермінування застосування механізму вуглецевого коригування імпорту для України. Ще з серпня 2023 року асоціації системно звертаються до уряду з вимогами подати запит до ЄС, беруть участь у зустрічах із посадовцями щодо CBAM, організовують тематичні заходи для обговорення шляхів порятунку українського експорту.

Вчергове достукатися до урядовців вони спробували й цього року, направивши до Кабінету міністрів України офіційні звернення. Серед іншого у своїх закликах вони зазначили, що запровадження додаткового мита за викиди CO2 без урахування факторів воєнного часу є «прямим ударом по конкурентоспроможності українського експорту».

Цього року народні депутати з різних комітетів відгукнулися на проблему СВАМ.

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Народний депутат Олексій Гончаренко звернув увагу на те, що за весь цей час в усьому Кабміні не знайшлось людини, яка б звернулась із запитом про відтермінування.

Це десятки тисяч безробітних. І все це ті гроші, які сьогодні йдуть на оборону. Бо виплати захисникам ми платимо зі своїх. Партнери на це не дають,» — «Введення цього мита без відтермінування — це глибокий мінус для ВВП (називають до -5%). Це зупинка і так постраждалої промисловості. Це девальвація гривні. Це хрест на декількох бюджетоутворюючих галузях.І все це ті гроші, які сьогодні йдуть на оборону. Бо виплати захисникам ми платимо зі своїх. Партнери на це не дають,» — написав народний депутат України.

Народний депутат Муса Магомедов, голова підкомітету з питань промислової політики комітету з економічного розвитку наголосив , що Україна має всіма силами домовлятися про перехідний період щодо CBAM. За його словами, у цей процес мають бути включені всі: Кабінет міністрів, Верховна Рада, бізнес. Також, згідно інформації з його сторінки Facebook, він піднімав це питання на нещодавній зустрічі української делегації у Брюсселі.

28 травня Парламентський комітет з питань економічного розвитку звернувся до уряду із закликом до реалізації необхідних дій для ініціювання перед Єврокомісією відтермінування впровадження для України дії CBAM.

Проте офіційний запит досі не подано, а саме він є необхідною передумовою для активації статті 30.7 регламенту CBAM, яка дозволяє застосовувати винятки для окремих країн за форс-мажорних обставин. Після отримання такого запиту Єврокомісія має подати звіт до Європейського парламенту та Ради країн ЄС разом із законодавчою пропозицією.

Наслідки для України

Всі стейкхолдери сходяться на думці: якщо не забезпечити Україні відстрочку від CBAM, це матиме катастрофічні фінансові наслідки — і для вітчизняних компаній, і для українського бюджету.

За уточненими оцінками GMK Center , за підсумками 2024 року Україна експортувала в ЄС товарів на $24,8 млрд, з яких 14,5% підпадає під дію CBAM. Йдеться насамперед про залізо, сталь, електроенергію, алюміній, цемент та добрива.

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Аналітики прогнозують, що за наявної структури потенційні втрати українського експорту за 2026−2030 роки через впровадження CBAM становитимуть $4,7 млрд, втрати інвестицій за той самий період — $2,7 млрд.

Втрата доступу до європейського ринку стане ударом по всій економіці, що вже й так функціонує у надскладних умовах війни.

«Бізнес зробив свій черговий заклик. Промисловість вимагає від посадовців захисту на зовнішніх ринках. Кабмін має використати дипломатичне вікно можливостей і подати офіційний запит до ЄС уже найближчими тижнями, адже зволікання невідворотно обернеться колапсом для частини української економіки та експорту», — зазначають у GMK Center.

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