Бізнес-активність у єврозоні стрімко падає — Finance.ua
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Бізнес-активність у єврозоні стрімко падає

Фондовий ринок
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Бізнес-активність у єврозоні стрімко падає
Бізнес-активність у єврозоні стрімко падає
Ділова активність у країнах єврозони показала найбільше з часів пандемії падіння, що додає ознак входження блоку в рецесію, спричинену стрімкою інфляцією та падінням виробництва.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на індекс S&P Global.
Так, ключовий показник ділової активності у жовтні впав на 1 пункт до 47,1 пункту. Це найнижчий рівень з листопада 2020 року, індекс утримується нижче рівноважного рівня в 50 пунктів четвертий місяць поспіль.
«Економіка єврозони, ймовірно, скоротиться в четвертому кварталі, враховуючи різке падіння обсягів виробництва і погіршення попиту, що спостерігалося в жовтні. Це посилює припущення про те, що рецесія виглядає дедалі більш неминучою», — сказав Кріс Вільямсон, головний бізнес-економіст S&P Global.
Результати щомісячного опитування, яке показало падіння обсягів виробництва, скорочення нових замовлень, зростання закупівельних цін і погіршення очікувань, виявилися гіршими, ніж очікували опитані агентством Reuters економісти.
Найбільша економіка ЄС, Німеччина, показала падіння бізнес-активності в обробній промисловості і сфері послуг, внаслідок чого індекс знизився на 1,6 пункту до 44,1 пункту, найнижчого рівня з травня 2020 року.
Французькі компанії повідомили про стагнацію активності, при цьому розширення діяльності в сфері послуг компенсувало спад у виробництві, відтак знизився на 1,2 пункту до 50 пунктів — мінімуму за 19 місяців.
Нагадаємо, Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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