Біткоїну прогнозують зростання до $ 100 000 у 2024 році — Finance.ua

Біткоїну прогнозують зростання до $ 100 000 у 2024 році Сьогодні 19:31 — Криптовалюта

Біткоїну прогнозують зростання до $ 100 000 у 2024 році

Засновник криптохедж-фонду BlockTower Capital Пол Арі заявив, що до кінця 2024 року Bitcoin може коштувати $ 100 000. На думку інвестора, головним тригером зростання курсу стане приплив фіатних грошей від традиційних фінансових установ — вони активніше скуповуватимуть криптовалюту.

Враховуючи поточний макроекономічний клімат, досягнення ВТС свого подвійного історичного максимуму (найвища ціна ВТС зафіксована 8 листопада 2021 року — тоді флагманська криптовалюта торгувалася за $ 67,567) може вважатися правдоподібним сценарієм.

Однак інвестор також допускає й інший розвиток подій — ринки можуть постраждати від рецесії, а третина фондових бірж закриється. Тоді, на думку Арі, ВТС може торгуватися нижче $ 12 000.

З 1 січня цього року котирування флагманської цифрової валюти зросли майже на 40%, востаннє такий результат експерти галузі фіксували 10 років тому. Аналітики Coindesk підкреслюють, що настільки бурхливе зростання вартості Bitcoin відбулося на тлі слабкості долара США (USD). За словами спостерігачів, цінове ралі було спричинене переважно покупцями зі Сполучених Штатів.

Раніше керівник відділу досліджень та стратегії постачальника криптопослуг Matrixport Маркус Тілен наголошував: «Курс Bitcoin зріс на 40% з початку року. При цьому 35% від приросту припадає на торги у США. Це значний вклад у ралі активу».

noworries За матеріалами:

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