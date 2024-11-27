Біткоїн впав до 93 тис. доларів через економічні новини США — Finance.ua

Біткоїн впав до 93 тис. доларів через економічні новини США Сьогодні 15:12 — Криптовалюта

Біткоїн впав до 93 тис. доларів через економічні новини США

У середу біткоїн продовжив падіння третю сесію поспіль, оскільки трейдери активно фіксували прибуток після нещодавнього ралі. Очікування нових сигналів щодо економічної політики США також підштовхнули ринок до обережності. Про це пише Investing.

Найбільша у світі криптовалюта перебуває у фазі зниження з кінця минулого тижня. Інвестори почали фіксувати прибутки після досягнення рекордних максимумів, особливо через те, що біткоїн не зміг подолати ключовий рівень у $100 тис.

Ризики на ринку зросли після заяв новообраного президента США Дональда Трампа, який пригрозив запровадити нові торговельні тарифи проти низки країн. Це викликало побоювання щодо можливого поновлення торговельної війни, що ще більше охолодило апетит до ризику.

До 01:16 за східним часом (06:16 за Гринвічем) біткоїн знизився на 1,6%, торгуючись на рівні $93 131,5.

Цього тижня інвестори зосереджені на ключових економічних показниках США, які можуть вплинути на подальшу монетарну політику Федерального резерву.

Особлива увага прикута до індексу цін PCE — основного індикатора інфляції для ФРС, який буде оприлюднено в середу. Очікується, що цей звіт може визначити подальші плани центрального банку щодо зниження процентних ставок.

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Крім того, у середу будуть опубліковані переглянуті дані по ВВП США за третій квартал. Останні економічні звіти демонструють стабільність американської економіки, зокрема інфляції, що може обмежити можливості ФРС для швидкого пом’якшення монетарної політики.

Додатковий інтерес викликає політика Дональда Трампа щодо криптовалют. Президент пообіцяв зробити США «крипто-столицею» світу та запропонував створення національного біткоїн-резерву. Однак трейдери поки що очікують на конкретні дії, щоб оцінити реальний вплив цих ініціатив на ринок.

Трейдери наразі очікують чітких сигналів щодо криптовалютної політики від Дональда Трампа, який офіційно обійме посаду президента 20 січня. Водночас його вибір кандидатів на ключові посади — міністра фінансів Скотта Бессента та міністра торгівлі Говарда Лутніка — приніс певний оптимізм, адже обидва політики підтримують розвиток криптовалют.

Ослаблення біткоїна негативно вплинуло на основні альткоїни, які продовжують демонструвати спад після різкого обвалу ринку в листопаді.

Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта, знизився на 0,4% до $3 419,99. XRP, Solana, Cardano та Polygon втратили від 0,9% до 5%, причому найбільше падіння зафіксував XRP.

Мем-криптовалюти також не залишилися осторонь: Dogecoin знизився на 3%.

УНН За матеріалами:

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