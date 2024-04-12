Bitget запускає премаркет-торгівлю з Merlin Chain (MERL) — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Bitget запускає премаркет-торгівлю з Merlin Chain (MERL) Сьогодні 12:14 — Криптовалюта

Bitget запускає премаркет-торгівлю з Merlin Chain (MERL)

Bitget, провідна світова криптовалютна біржа та Web3-платформа, оголосила про запуск нової функції премаркет-торгівлі. Нова функція покликана задовольнити попит на премаркет-торгівлю новими токенами та підвищити ліквідність та досвід торгівлі для користувачів. Першим підтримуваним токеном на премаркеті стане Merlin Chain (MERL), а торгівля розпочнеться 12 квітня о 07:00 (за Києвом).

Премаркет призначений для полегшення торгівлі токенами, які ще не були офіційно включені до лістингу на спотовому ринку великих централізованих бірж, таких як Bitget. Це дозволяє користувачам активізувати торгові інтереси спільноти та залучити ранніх послідовників. Забезпечуючи премаркет-торгівлю, користувачі можуть завчасно отримати переваги від торгівлі активів, що полегшить завдання стати основним торговим ринком для активу після його лістингу на різних біржах.

Премаркет почнеться з Merlin Chain (MERL) як першого підтримуваного проєкту. Merlin Chain — це рішення рівня 2 для мережі Bitcoin, що об'єднує мережу ZK-ролап, децентралізовані оракули і модулі для запобігання шахрайства з BTC в мережі. Merlin Chain підтримує популярні протоколи Bitcoin, як-от BRC20, BRC420, Bitmap, Atomicals, Pipe, Stamp та інші, даючи змогу ширшому колу користувачів взаємодіяти в мережі Bitcoin рівня 2. Як EVM-сумісна мережа, вона пропонує низькі комісії та високу масштабованість, забезпечуючи швидку обробку транзакцій і підвищену ліквідність угод. Премаркет-торгівля Bitget являє собою платформу позабіржового ринку, що полегшує торгівлю між партнерами та дає змогу покупцям і продавцям безпосередньо встановлювати ціни й укладати угоди. Це гарантує, що вони зможуть заздалегідь забезпечити бажані ціни і ліквідність для підтримуваних активів. Користувачі, які беруть участь у премаркет-торгівлі, повинні переконатися, що у них достатньо активів перед початком торгівлі і вони можуть завершити поставку в зазначені терміни.

Грейсі Чен, директорка компанії Bitget, зазначила: «Поява премаркет-торгівлі Bitget знаменує собою значне просування в нашому прагненні надавати користувачам найсучасніші рішення. Ця інноваційна функція підкреслює наше прагнення до створення динамічного та інклюзивного торгового середовища, що дає змогу використовувати можливості та залишатися попереду на швидко мінливому криптовалютному ринку».Bitget входить до десятки кращих платформ для спотової торгівлі криптовалютами, пропонуючи понад 700 монет та 800 пар. З появою премаркет-торгівлі Bitget продовжує впроваджувати інновації та пропонувати рішення для задоволення зростаючих потреб криптовалютних трейдерів та інвесторів.

Більш детальну інформацію про премаркет Bitget можна знайти на сайті: www.bitget.com/support/articles/12 560 603 808 074

Про Bitget

Заснована в 2018 році, Bitget , є провідною у світі криптовалютною біржею та Web3-компанією. Надаючи сервіс для більш ніж 25 млн користувачів у більш ніж 100 країнах та регіонах, біржа Bitget прагне допомогти користувачам торгувати розумніше за допомогою своєї новаторської функції копітрейдингу та інших торгових рішень. Раніше відомий як BitKeep, Bitget Wallet — це мультичейн криптогаманець світового рівня, який пропонує цілу низку комплексних Web3-рішень та функцій, включаючи функціональність гаманця, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер та багато іншого. Bitget надихає людей використовувати криптовалюту завдяки співпраці з надійними партнерами, включаючи легендарного аргентинського футболіста Ліонеля Мессі та офіційного організатора кіберспортивних заходів PGL.

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