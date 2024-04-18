Bitget представляє другий сезон програми TraderPro: BTC-орієнтована програма з винагородою в 10 000 USDT — Finance.ua

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Bitget представляє другий сезон програми TraderPro: BTC-орієнтована програма з винагородою в 10 000 USDT

Вікторія, Сейшельські острови, 18 квітня 2024 року — Bitget, провідна світова — Bitget, провідна світова криптовалютна біржа та Web3-компанія, запускає другий сезон програми TraderPro, демозмагання, яке дозволяє криптотрейдерам отримати винагороду до 10 000 USDT. Враховуючи останні досягнення та успіхи BTC та ETH, TraderPro покликана стимулювати новачків та ентузіастів до участі та вивчення криптовалютного світу. Програма спрямована на виявлення виняткових та потенційно талановитих трейдерів, які можуть стати елітними трейдерами на платформі.

Ефективність учасників оцінюватиметься за такими показниками, як ROI, коефіцієнт виграшу та максимальне просідання. 50 найкращих учасників будуть нагороджені реальними торговими рахунками із коштами у розмірі 10 000 USDT, що дасть їм ексклюзивний статус елітних трейдерів у спільноті Bitget TraderPro. Ці облікові записи будуть розподілені на п’ять партій, кожна з яких складатиметься з 10 облікових записів. Цього сезону в центрі уваги опиняться основні монети, зокрема BTC та ETH.

TraderPro буде представлена ​​в два етапи: спочатку буде етап випробувань, на якому користувачі намагатимуться досягти заздалегідь визначених цілей, а потім етап для переможців, які отримають підтверджений статус Elite трейдера на платформі, що дозволить їм отримувати пасивний дохід через сервіс копітрейдингу.

«Наша мета в Bitget — розширити можливості за рахунок прийняття криптовалют та розвитку технології блокчейн. З початку цього року ми стали свідками значного зростання криптовалютного ринку, що спонукало нас до впровадження різних ініціатив, спрямованих на покращення взаємодії з нашими користувачами. Будучи провідною криптовалютною торговою платформою і найбільшим постачальником послуг копітрейдингу, ми маємо всі можливості для того, щоб запропонувати приватним особам численні можливості для роботи в криптовалютному просторі», — сказала Грейсі Чен, керуючий директор Bitget.

На честь недавніх історичних максимумів, досягнутих біткойном та Ethereum, а також таких значущих подій, як «халвінг» біткойну та оновлення Ethereum у Лондоні, у березні компанія Bitget розпочала кампанію з торгівлі з нульовою комісією для спотових торгових пар BTC/USDT та ETH/USDT. Прагнучи підвищити доступність криптовалютної торгівлі для всіх, TraderPro відкритий для всіх лише протягом обмеженого часу. Не вимагаючи початкових інвестицій, TraderPro дає можливість студентам, розробникам блокчейну, недавнім випускникам та досвідченим трейдерам отримувати пасивний дохід від криптовалютного ринку. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті www.bitget.com/copy-trading/traderpro?proSourceType=1&utmTerm=pr

Про Bitget

Заснована в 2018 році Bitget є провідною у світі криптовалютною біржею та Web3-компанією. Надаючи сервіс для більш ніж 25 млн користувачів у більш ніж 100 країнах та регіонах, біржа Bitget прагне допомогти користувачам торгувати більш розумно за допомогою своєї новаторської функції копітрейдингу та інших торгових рішень. Раніше відомий як BitKeep, Bitget Wallet — це мультичейн криптогаманець світового рівня, який пропонує цілу низку комплексних Web3-рішень та функцій, включаючи функціональність гаманця, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер та багато іншого. Bitget надихає людей використовувати криптовалюту завдяки співпраці з надійними партнерами, включаючи легендарного аргентинського футболіста Ліонеля Мессі та офіційного організатора кіберспортивних заходів PGL.

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