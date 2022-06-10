Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор — Finance.ua
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Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор

Вчора 19:32Фінтех і Картки
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Цього тижня гендиректор MicroStrategy Майкл Сейлор в інтерв’ю телеканалу CNBC озвучив думку, що BTC досягне $1 млн.
Сейлор підкреслив, що криптовалюту необхідно розглядати як інструмент для хеджування інфляційних ризиків. А волатильність, яку ми спостерігаємо, ніяк не впливає на криптовалюту в фундаментальному відношенні.
Гендиректор MicroStrategy вважає, що інвесторів можна розділити на супротивників та прихильників Bitcoin, кожен з яких має власні аргументи з приводу легалізації BTC.
«Bitcoin не впаде до нуля, навпаки, ми побачимо як його ціна злетить до $ 1 млн. Це унікальний актив, нічого подібного у світі ніколи не існувало. Мережа Bitcoin — це ціла екосистема, а сама криптовалюта краща за золото», — каже експерт.
Наприкінці квітня Сейлор вже висловлював свою думку про BTC. Тоді він заявив, що Bitcoin — ідеальний актив для пенсійних інвестицій.
«Bitcoin є цифровою власністю, і це робить його ідеальним активом для пенсійних накопичень. Стратегічно він менш ризикований, ніж облігації та акції, комерційна нерухомість та золото. Це заповнить важливий вакуум на ринку інвестиційних продуктів», — впевнений Сейлор.
До речі, компанія, що пропонує плани пенсійних накопичень Fidelity, стала першою великою компанією такого роду, яка включила Bitcoin як опцію у свої плани пенсійних інвестицій 401 (k) (американське позначення пенсійних накопичень, — прим. ред.). І одним із її клієнтів стане саме MicroStrategy.
За матеріалами: noworries
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