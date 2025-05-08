Bitcoin зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму — Finance.ua
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Bitcoin зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму

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Bitcoin зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму
Bitcoin зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму
Bitcoin зріс у четвер, наблизившись до $100 000 на торговому оптимізмі, передає Investing та Cointelegraph.
Bitcoin прагне досягти позначки в 100 000 доларів. Минулої п’ятниці Bitcoin вийшов зі свого діапазону консолідації в районі $95 000 і досягнув $98 000 — це є найвищим рівнем з середини лютого.
За новими даними, у четвер ціна Bitcoin зросла ще, наблизившись до ключових рівнів у 100 000 доларів США. Серед ключових причин «ризикових змін» — надії на деескалацію митної програми президента США Дональда Трампа. Останній анонсував важливу торговельну угоду нещодавно, нагадує Investing.

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Поріг у 100 000 доларів США становитиме значну перешкоду як через його округлене значення, так і через його минулі показники, вважає аналітик eToro Саймон Пітерс.
«У листопаді 2024 року, коли ціна вперше досягла цього рівня, вона швидко скоригувалася до 90 000 доларів за лічені дні», — зазначив він у коментарі Cointelegraph.
За матеріалами:
УНН
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