Bitcoin, золото, чи депозит: куди зараз краще інвестувати - думки експертів — Finance.ua

Bitcoin, золото, чи депозит: куди зараз краще інвестувати - думки експертів

Вчора 12:14

На рингу золото, як не надто цінний актив, який переживає свої не найкращі часи і може бути витіснений зі списку світових цінностей як артефакт, який не має фактичних підстав бути універсальним мірилом цінності. І біткоін — штучна віртуальна цінність, яка впала в ціні і під питанням чи зросте до попередніх показників. Хто переможе: цінності, перевірені часом, чи діджитал?

І це лише одне з низки питань, відповідь на які шукали фінансові експерти на другий день онлайн-конференції «Мої фінанси під час війни: захист та контрнаступ — особистий план Маршалла», що відбулася 13 травня.

Пошуки інвестиційного Ельдорадо розпочалися з опису перспектив приватного інвестора від Романа Кошовського — бізнес-аналітика, автора ютуб-проекту «Запали цілі», інвестора, який представив ключові вектори та основні орієнтири привабливості для приватного інвестора.

Якщо Ви не знаєте, як і куди інвестувати, але міцні у своєму бажанні збільшувати накопичення, компанія SI Capital пропонує свої послуги з управління та інвестування Ваших активів. Владислав Остапенко — інвестиційний директор SI Capital, запропонував інвестиційну програму з агросектору, зокрема, Перший Український Аграрний фонд. «Для інвестицій в агросферу не обов’язково бути фахівцями, це ефективно навіть у воєнний час», — наголосив Владислав.

Владислав Остапенко — інвестиційний директор SI Capital,

І про це переконливо кажуть офіційні дані Укрдержстату: починаючи з 2000 року в агросекторі не зафіксовано жодного збиткового року.

У своїй презентації Владислав навів реальні цифри прибутковості: якщо Ви вклали в агробізнес у 2000 році 100 доларів, то у 2021 році Ви отримали прибуток у 1070 доларів!

За результатами 2021 року вартість одного інвестсертифікату Першого Українського Аграрного фонду збільшилась на 59% та планується на кінець цього року отримати прибуток від операційної діяльності агрокомпаній у 0,6 млн доларів. Безпека вкладень у ПУАФ полягає у тому, що основні землі знаходяться у тихих регіонах Львівської області та виробляється посів найвигідніших культур.

Секрети інвестицій у криптоактиви та на чому заробляти у 2022 році розкрив Михайло Пацан — керуючий активами, інвестор, співзасновник компанії «WOTAN».

Сьогодні криптоіндустрія — 2022 це DeFi, NFT, DAO. Окремим бонусом від Михайла були практичні поради щодо формування інвестиційного портфеля з криптовалюти.

Про найдоступніші для українців інвестиційні інструменти розповів Михайло Демків, — фінансовий аналітик компанії ICU. На сьогоднішній день це депозит, військові та Єврооблігації.

Михайло Демків — фінансовий аналітик компанії ICU

Отже депозит — звичний вид інвестування для українців. Днями НБУ випустив статистику, що свідчить про те, що середньозважена ставка за строковими депозитами склала рекордно низький показник 6,9%. Ставки за депозитами падають і показник інфляції натякає на те, що гроші від депозитів не покривають її. За валютними депозитами індекс ставок знизився до 0,8%.

Чи слід очікувати зростання ставок у воєнний час і на яке зростання можна розраховувати українцям? На це запитання Михайло повідомив, чому єврооблігації є прибутковими, але найбільш ризикованими. Поки що НБУ не оголосивши дефолт, зберігає бажання виплачувати і вже сплатив перші транші за цією статтею. Але чи варто очікувати наступні виплати у вересні?

Військові облігації — це ОВДП, випущені Україною після 24 лютого. На сьогоднішній день за рахунок військових облігацій держбюджет наповнився на 70 млрд. грн. Вже понад 43 тис. фізичних та юридичних осіб стали власниками таких облігацій. Ставки за ними становлять від 9,5 до 11,5% грн, терміновість таких вкладів — від 3 до 18 місяців.

Тому варіанти капіталовкладень є і навіть за таких умов можна збільшити свої доходи та підтримати бюджет держави.

Про те, як грамотно інвестувати в землю розповів Андрій Усенко — СЕО та засновник «Твоє коло» та «М’ясторія».

Андрій Усенко — СЕО та засновник «Твоє коло» і «М’ясторія».

Найміцніша нерухомість — це земля. І сьогодні українці мають унікальну можливість інвестувати у родючі землі, поки ціни на неї ще не розігналися до 70%, як це планується після 1 січня 2024 року.

Найголовнішою перевагою інвестицій у землю Андрій бачить, що земля вже є реальним фізичним активом відразу після покупки, який найменш податливий до криз і приносить прибуток від 8% річних. Компанія «Твоє коло» для інвестицій пропонує найперспективніші угіддя, що відрізняються високою якістю та родючістю землі. «Ми зацікавлені у високих доходах наших інвесторів, оскільки чим більший прибуток інвесторів, тим вищим буде і наш дохід. Ми працюємо у площині того, що Україна перемогла. Іншого шляху у нас немає. І тому ми радимо нашим інвесторам диверсифікувати портфель: коли частина земель буде на півночі України, а якась у центральних, частина у західних областях», — заявив Андрій.

Фахівці компанії «Твоє коло» знають, як працює земельний ринок, як вибрати, купити, оформити, узаконити та залишити землю. Тому «Твоє коло» пропонує своїм інвесторам пасивні інвестиції з повним портфелем обслуговування та підтримки за певний відсоток прибутку. За словами Андрія, інвестори компанії «Твоє коло» захищені двічі, оскільки мають договір оренди з агрокомпанією, а другий договір управління — з компанією, що управляє, і за договором компанія гарантує інвестору прибутковість.

Директор Київської філії Freedom Finance Богдан Сидоренко описав ризики для інвесторів, які можуть помножити їхній прибуток на нуль та надав ефективні інструменти захисту приватних інвесторів на фондових ринках.

Директор Київської філії Freedom Finance Богдан Сидоренко

Для інвесторів Богдан підготував п’ять дієвих рішень:

купівля облігацій під час падіння ринків;

операції із інфляційними активами;

усереднення або інтервальний підхід, що дозволяє створити привабливу середню ціну та довгострокове її утримання;

опціони: кол та їх захисний пут;

не упустити потенційне зростання вартості активу.

Для всіх бажаючих розширити свою інвестиційну діяльність та вихід на європейський та американський фондові ринки компанія Freedom Finance має привабливу пропозицію.

Закінчилась конференція дискусією, у якій взяли участь:

— Іван Компан — Засновник First Kyiv Investment Club;

— Ерік Найман — Засновник та керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S

— Михайло Демків — Фінансовий аналітик компанії ICU

— Дмитро Карпиловський — Фулл-тайм інвестор, засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлубу.

Модераторами виступили

Олексій Козирєв — Фінансовий експерт Minfin.com.ua та Василь Матій — інвестиційний консультант, який управляє активами 1st Family Office.

У ході дискусії прозвучала відповідь на питання, хто стане переможцем у битві Біткоіна та Золота, а також торкнулися питань найціннішої на сьогодні валюти.

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