Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання найтяжчої фази — Finance.ua

Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання найтяжчої фази

Вчора 21:03 — Особисті фінанси

Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання найтяжчої фази

Bitcoin значно подешевшав і переживає найважчу фазу на ринку криптовалют. Аналітики з компанії Glassnode Insights проаналізували ситуацію і спрогнозували, чого чекати далі.

Як показує сервіс Сoinmarketcap, за останній тиждень вартість Bitcoin знизилася на 31,5% і зараз становить трохи більш як $20 тис. Курс криптовалюти впав до цієї позначки вперше з 2020 року, а торги за останні 11 тижнів 10 разів завершувалися його зниженням.

«Багато макроіндикаторів вказують на те, що ринок вступає в найглибшу фазу цього ведмежого циклу. Фундаментальні показники погіршилися, і тепер навіть довгострокові власники зазнають значних втрат», — зазначає Glassnode Insights.

«Ведмежа» фаза — це період, коли активи на ринку різко втрачають у ціні 20% або більше. Як це часто буває, падіння курсу BTC супроводжується несприятливими економічними факторами: показник CPI (індекс споживчих цін) у США виявився вищим за прогнозований рівень (8,6%), а 13 червня стався черговий стрибок прибутковості американських облігацій з терміном погашення від 2 до 10 років, що викликало коливання індексу DXY, що показує відношення долара США до кошика з основних валют.

Ціна реалізації Bitcoin: ринок йде на дно

Кити (володарі понад 10 тис. BTC) та креветки (менш як 1 BTC) продовжують накопичувати криптовалюту, проте її ціна залишається дуже нестабільною. Bitcoin корелює із традиційними ринками, тому його вартість падає.

За словами аналітиків, зараз велику роль відіграє ціна реалізації — середня ціна кожної монети, запропонована на ринку на момент останнього використання в мережі.

13 червня ціна реалізації Bitcoin становила $23 430 — курс рідко досягає такого рівня, окрім «темніших» стадій «ведмежого ринку». Останній раз ринок сумарно мав нереалізований збиток у березні 2020 року та наприкінці 2018 року.

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