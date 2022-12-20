Bitcoin впав до рекордного мінімуму за останні 3 тижні — Finance.ua

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Bitcoin впав до рекордного мінімуму за останні 3 тижні

Криптовалюта
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Bitcoin впав до рекордного мінімуму за останні 3 тижні
Bitcoin впав до рекордного мінімуму за останні 3 тижні
Курс Bitcoin впав до найнижчих показників поточного місяця. У вівторок, 20 грудня, флагманська криптовалюта просіла до 16 277 доларів — це найгірший результат від 29 листопада.
Провідний альткоїн ETH втратив у вартості 2,1% й опустився до найнижчого рівня з 28 листопада. Просідання головних криптовалют відбулося на тлі падіння індексу фондового ринку S&P 500, а також через хвилювання щодо потенційного підвищення ставок Федеральної резервної системи США.
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"Ми очікуємо повторного тестування листопадових мінімумів ВТС на рівні близько 15 600 доларів у найближчі тижні — відразу після невдалого тестування рівнів у діапазоні від 17 000 до 18 000 доларів. Зрештою, ми припускаємо, що біткоїн впаде ще нижче — до 13 900 доларів, оскільки криптовалюти пережили важкий, наповнений складними ситуаціями 2022 рік — від посилення регуляторної політики ФРС США до краху екосистеми Terra-Luna
До Квон закликав Сема Бенкмана-Фріда взяти відповідальність за крах Luna, хедж-фондів Three Arrows Capital та криптовалютної біржі FTX", — заявила Кеті Стоктон, засновник Fairlead Strategies LLC — незалежного дослідника фінансових ризиків.
Bitcoin впав до рекордного мінімуму за останні 3 тижні
За даними аналітиків Bitfinex, трейдерам також може бути непросто торгувати криптовалютою у святковий період.
«З наближенням кінця року багато фінансових компаній та трейдерів роблять перерву, однак уповільнення торговельної активності несе з собою ризик підвищення волатильності, враховуючи зниження обсягу торгів і ліквідності», — йдеться у звіті експертів.
Щодо ціни ВТС у 2023 році є кілька різних точок зору. Наприклад, голова дослідницького підрозділу інвестиційної компанії VanEck Метью Сігел вкрай негативно налаштований — аналітик очікує на Bitcoin по $12 000 або навіть по $10 000 вже через декілька місяців.
«Bitcoin тестуватиме $10 000 — $12 000 у першому кварталі 2023 року на тлі хвилі банкрутств майнерів — це стане найнижчою точкою криптовалютної зими», — наголосив Сігел.
На противагу йому вищі прогнози озвучив представник CEO Solana NFT club, який очікує на бічний рух в діапазоні $18 000 — $19 000. Через глобальну економічну кризу, масштабні банкрутства у криптосекторі та підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США сподіватись на зростання ВТС до історичних максимумів найближчим часом не варто, тож представник Solana NFT club переконаний, що криптозима закінчиться аж у 2024 році.
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За матеріалами:
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