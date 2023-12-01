Bitcoin спрогнозували досягнення історичного рекорду вартості у 2024 році — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували досягнення історичного рекорду вартості у 2024 році Сьогодні 22:15 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували досягнення історичного рекорду вартості у 2024 році

Голова криптовалютної інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що ціна біткоїна може досягти свого історичного максимуму на позначці $69 000 протягом року. Детальний прогноз аналітика опублікували журналісти Bloomberg.

За словами Новограца, каталізатором такого зростання може виступити потенційне схвалення біткоїн-ETF з боку Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Експерт вважає, що протягом року після початку торгів біткоїн-ETF може залучити кілька мільярдів доларів інвестицій. Він також зазначив, що невизначеність на тлі майбутніх президентських виборів у США у 2024 році сприятиме зростанню цифрових активів.

Глава Galaxy Digital вже неодноразово заявляв, що очікує на прийняття криптовалют з боку інституційних інвесторів завдяки схваленню ВТС-ETF, а його власна інвестиційна компанія спільно з Invesco сама планує запустити такий фонд. Відразу декілька великих інституційних гравців уже подали заявки на біткоїн-ETF. Запуск цих інвестиційних продуктів вважається у криптоспільноті каталізатором нового бичачого циклу на ринку. Раніше аналітики Bloomberg Intelligence оцінювали ймовірність того, що SEC схвалить ETF на початку січня 2024 року в 90%.

Багато учасників криптоспільноти вважають, що біткоїн вже увійшов у фазу зростання. Тому прорив $38 000, на їхню думку, — питання часу. Популярний аналітик Майкл ван де Поппе вважає , що позитивна динаміка зможе вивести BTC до рівнів $45 000−50 000 до схвалення ВТС-ETF в США та настання халвінгу. При цьому він не відкидає можливість корекції криптовалюти до $33 000 найближчим часом. Зниження, на його думку, варто використати для закупівлі монет.

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