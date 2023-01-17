Bitcoin споживає найбільше е/е серед усіх криптовалют: чи дійсно все так погано — Finance.ua
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Bitcoin споживає найбільше е/е серед усіх криптовалют: чи дійсно все так погано

Криптовалюта
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Bitcoin споживає найбільше е/е серед усіх криптовалют: чи дійсно все так погано
Bitcoin споживає найбільше е/е серед усіх криптовалют: чи дійсно все так погано
Bitcoin є найбільшим споживачем електроенергії серед усіх криптовалют.
Згідно з даними Кембридзького центру альтернативних фінансів річне споживання електроенергії мережею Bitcoin складає 93,78 ТВт/год. Щоб зрозуміти, багато це чи мало, ось ілюстрація для порівняння.
Bitcoin споживає найбільше е/е серед усіх криптовалют: чи дійсно все так погано
Тобто Bitcoin споживає більше електроенергії ніж деякі країни. Проте не все так погано.

Чому насправді не все так жахливо

На відміну від інших галузей, майнінг Bitcoin є відносно мобільним. У пошуках дешевих і багатих джерел енергії майнери можуть досить швидко створювати нові потужності по всьому світу, включаючи найвіддаленіші регіони.
У результаті вони можуть отримати доступ до так званих «залишкових» енергетичних активів, які не можуть бути легко використані іншими галузями.
У таких випадках майнери не конкурують з іншими галузями чи приватними споживачами за ті самі ресурси, а натомість поглинають надлишок енергії, який інакше був би втрачений або витрачений.
Приклади цього «неконкурентного» підходу спостерігалися в Китаї, головним чином в гідроенергетиці, коли в результаті надлишкової потужності під час сезону дощів майнери споживали надлишок електроенергії.
Ще один приклад — спалювання газу в факелах у Північній Америці під час видобування нафти. Природний газ є побічним продуктом при цьому процесі та зазвичай просто спалюється, майнери перетворюють його на цінний товар.
Ба більше, майнінг Bitcoin (який ще часто називають «цифровим золотом». — Ред.) споживає менше електроенергії ніж видобуток золота.
Які країни видобувають найбільше BTC, а також від чого залежать хешрейт, складність та електроспоживання майнінгу — розповіли у статті за посиланням нижче.

💡 Майнінг та енергоспоживання: «нє все так однозначно?»

За матеріалами:
Finance.ua
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