Bitcoin споживає найбільше е/е серед усіх криптовалют: чи дійсно все так погано — Finance.ua

Bitcoin споживає найбільше е/е серед усіх криптовалют: чи дійсно все так погано Сьогодні 07:17 — Криптовалюта

Bitcoin споживає найбільше е/е серед усіх криптовалют: чи дійсно все так погано

Bitcoin є найбільшим споживачем електроенергії серед усіх криптовалют.

Згідно з даними Кембридзького центру альтернативних фінансів річне споживання електроенергії мережею Bitcoin складає 93,78 ТВт/год. Щоб зрозуміти, багато це чи мало, ось ілюстрація для порівняння.

Тобто Bitcoin споживає більше електроенергії ніж деякі країни. Проте не все так погано.

Чому насправді не все так жахливо

На відміну від інших галузей, майнінг Bitcoin є відносно мобільним. У пошуках дешевих і багатих джерел енергії майнери можуть досить швидко створювати нові потужності по всьому світу, включаючи найвіддаленіші регіони.

У результаті вони можуть отримати доступ до так званих «залишкових» енергетичних активів, які не можуть бути легко використані іншими галузями.

У таких випадках майнери не конкурують з іншими галузями чи приватними споживачами за ті самі ресурси, а натомість поглинають надлишок енергії, який інакше був би втрачений або витрачений.

Приклади цього «неконкурентного» підходу спостерігалися в Китаї, головним чином в гідроенергетиці, коли в результаті надлишкової потужності під час сезону дощів майнери споживали надлишок електроенергії.

Ще один приклад — спалювання газу в факелах у Північній Америці під час видобування нафти. Природний газ є побічним продуктом при цьому процесі та зазвичай просто спалюється, майнери перетворюють його на цінний товар.

Ба більше, майнінг Bitcoin (який ще часто називають «цифровим золотом». — Ред.) споживає менше електроенергії ніж видобуток золота.

Які країни видобувають найбільше BTC, а також від чого залежать хешрейт, складність та електроспоживання майнінгу — розповіли у статті за посиланням нижче.

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