Bitcoin швидко втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федрезерву США — Finance.ua

Bitcoin швидко втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федрезерву США Вчора 15:48 — Фінтех і Картки

Bitcoin швидко втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федрезерву США

Криптовалюта Bitcoin п’ятий день поспіль падає і сягнула рівня нижче ніж 23 тисяч дол., оскільки інвестори оцінюють неоднозначні сигнали Федерального резерву щодо темпів підвищення ключової ставки.

Про це повідомляє Bloomberg

Найбільша криптовалюта впала на 3% до 22 716,59 доларів, найнижчого рівня з 10 серпня. Друга найбільша криптовалюта, Ether, впала на 3,8%. Такі активи, як Polygon, Solana та Avalanche, впали на 7% або більше.

«Імпульс, який повернув Bitcoin до ціни у 25 тисяч доларів, втратив свою рушійну силу, і це може почати сильніше тиснути на ціну Bitcoin. Рух нижче 22 500 доларів може свідчити про те, що наразі цінове ралі закінчилося», — сказав Крейґ Ерлам, старший ринковий аналітик Oanda.

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Криптовалюти цього року зазнали значного удару по вартості, оскільки ФРС швидко підвищила ставки на тлі високих показників інфляції. Як наслідок, ризикові активи, як-от акції технологічних гігантів, зазнали труднощів.

З 31 грудня вартість Bitcoin та Ether впала приблизно на 50%. Тим не менш, у середині червня вони піднялися з найгіршого рівня на тлі оптимізму, що інфляція може незабаром досягти піку і піти на уповільнення.

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