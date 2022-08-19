Bitcoin швидко втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федрезерву США — Finance.ua
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Bitcoin швидко втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федрезерву США

Фінтех і Картки
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Bitcoin швидко втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федрезерву США
Bitcoin швидко втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федрезерву США
Криптовалюта Bitcoin п’ятий день поспіль падає і сягнула рівня нижче ніж 23 тисяч дол., оскільки інвестори оцінюють неоднозначні сигнали Федерального резерву щодо темпів підвищення ключової ставки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Найбільша криптовалюта впала на 3% до 22 716,59 доларів, найнижчого рівня з 10 серпня. Друга найбільша криптовалюта, Ether, впала на 3,8%. Такі активи, як Polygon, Solana та Avalanche, впали на 7% або більше.
«Імпульс, який повернув Bitcoin до ціни у 25 тисяч доларів, втратив свою рушійну силу, і це може почати сильніше тиснути на ціну Bitcoin. Рух нижче 22 500 доларів може свідчити про те, що наразі цінове ралі закінчилося», — сказав Крейґ Ерлам, старший ринковий аналітик Oanda.
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Криптовалюти цього року зазнали значного удару по вартості, оскільки ФРС швидко підвищила ставки на тлі високих показників інфляції. Як наслідок, ризикові активи, як-от акції технологічних гігантів, зазнали труднощів.
З 31 грудня вартість Bitcoin та Ether впала приблизно на 50%. Тим не менш, у середині червня вони піднялися з найгіршого рівня на тлі оптимізму, що інфляція може незабаром досягти піку і піти на уповільнення.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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