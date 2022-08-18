Аналітики очікують відкат ціни Bitcoin до $10 000 — Finance.ua
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Аналітики очікують відкат ціни Bitcoin до $10 000

Фінтех і Картки
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Аналітики очікують відкат ціни Bitcoin до $10 000
Аналітики очікують відкат ціни Bitcoin до $10 000
В останні кілька місяців ціна Bitcoin (BTC) була волатильна, тому криптотрейдери та інвестори все частіше намагаються визначити напрямок, у якому рухатиметься флагманська криптовалюта.
Технічні аналітики Northstar & Badcharts Кевін Уодсворт та Патрік Карім на Youtube-каналі Kitco-news вирішили обговорити цільові рівні BTC.
Даючи прогноз по Bitcoin після того, як криптовалюта досягла наміченої ним позначки $20000, Уодсворт зазначив, що на основі технічного аналізу BTC може впасти до $10000.
Аналітики очікують відкат ціни Bitcoin до $10 000
"Дивлячись на графік BTC, бачимо, що у перевернутій дузі, протилежній патерну чашки, ми трохи відскочили від області в $ 20 000, і це підхопило нас і сформувало ведмежий опір, що зростає, ударяючи клином.
Існує ряд методів технічного аналізу та особливостей, які підвищують ймовірність прориву вниз та руху до мети на $10 000–12 000. Я б оцінив таку ймовірність від 70% до 80%, потім буде корекція від 20% до 30% вгору", — каже Уодсворт.
Аналітик зауважив, що багато криптовалют втрачають імпульс і, схоже, досягають максимумів «ралі ведмежого ринку», або ми знаходимося на цих піках, або дуже близькі до них.
Обговорюючи графіки та довгострокові прогнози, технічні аналітики не розглядають як середньострокову мету рівні вище $30 000.
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Враховуючи, що Bitcoin сильно корелює з графіком Nasdaq, Карім додав, що «дуже важко позначити вищі цілі для біткоїну».
Зважаючи на той факт, що криптовалюти існують нещодавно, важко передбачити, як вони відреагують на тривалий і значний спад на фондовому ринку.
На момент написання Bitcoin торгується на рівні $23,317.
За матеріалами:
cryptomisto
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