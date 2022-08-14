Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис. — Finance.ua
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Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис.

Фінтех і Картки
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Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис.
Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис.
Криптоаналітик, ведучий YouTube-каналу InvestAnswers, висловив думку, що партнерство криптобіржі Coinbase та керуючого активами BlackRock може підштовхнути ціну Bitcoin до $773 000.
За його словами, якщо BlackRock інвестує 0,5% своїх активів у BTC з мультиплікатором 21x, ринковf капіталізація зросте на $1,05 трлн доларів. Це додасть $75 000 до ціни Bitcoin, збільшивши її до $99 000.
На думку аналітика, якщо BlackRock виділить 1% коштів, це додасть близько 2,1 трлн доларів до ринкової капіталізації та $150 000 до ціни Bitcoin. У випадку, якщо керуючий активами інвестує 5%, ціна BTC у найближчі три-п’ять років може піднятися до $773 000.
Проте експерт вважає, що найближчим часом такий розвиток подій є малоймовірним.
Нагадаємо, на початку серпня BlackRock оголосила про партнерство з Coinbase. У рамках співпраці інституційні інвестори BlackRock, які користуються криптоплатформою Aladdin, матимуть прямий доступ до цифрових активів. На даний момент партнерство поширюється лише на BTC.
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BlackRock є однією з найбільших світових компаній з управління активами та інвестиціями. На січень 2022 року під її керуванням перебували активи на суму $10 трлн. Акції компанії торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) під тикером BLK.
У червні генеральний директор інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що на відновлення криптовалютного ринку вплине покупка BTC міжнародними хедж-фондами у сфері традиційних фінансів. Однак для цього необхідно, щоб Федеральна резервна система США (ФРС) припинила підвищення процентних ставок.
Якщо плануєте працювати із криптою, радимо скористатися біржею EXMO. Простий інтуїтивний інтерфейс дозволяє легко розпочати шлях у трейдингу, а за торги можна повернути до 70% комісії. Крім того, ви можете запросити друзів і заробити 25% комісій біржі за їхніми операціями.

Легкий і зрозумілий шлях до крипти

За матеріалами:
cryptomisto
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