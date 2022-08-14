Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис. — Finance.ua

Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис. Вчора 07:58 — Фінтех і Картки

Аналітик назвав умову, при якій ціна Bitcoin може перевалити за $700 тис.

Криптоаналітик, ведучий YouTube-каналу InvestAnswers , висловив думку, що партнерство криптобіржі Coinbase та керуючого активами BlackRock може підштовхнути ціну Bitcoin до $773 000.

За його словами, якщо BlackRock інвестує 0,5% своїх активів у BTC з мультиплікатором 21x, ринковf капіталізація зросте на $1,05 трлн доларів. Це додасть $75 000 до ціни Bitcoin, збільшивши її до $99 000.

На думку аналітика, якщо BlackRock виділить 1% коштів, це додасть близько 2,1 трлн доларів до ринкової капіталізації та $150 000 до ціни Bitcoin. У випадку, якщо керуючий активами інвестує 5%, ціна BTC у найближчі три-п’ять років може піднятися до $773 000.

Проте експерт вважає, що найближчим часом такий розвиток подій є малоймовірним.

Нагадаємо, на початку серпня BlackRock оголосила про партнерство з Coinbase. У рамках співпраці інституційні інвестори BlackRock, які користуються криптоплатформою Aladdin, матимуть прямий доступ до цифрових активів. На даний момент партнерство поширюється лише на BTC.

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BlackRock є однією з найбільших світових компаній з управління активами та інвестиціями. На січень 2022 року під її керуванням перебували активи на суму $10 трлн. Акції компанії торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) під тикером BLK.

У червні генеральний директор інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що на відновлення криптовалютного ринку вплине покупка BTC міжнародними хедж-фондами у сфері традиційних фінансів. Однак для цього необхідно, щоб Федеральна резервна система США (ФРС) припинила підвищення процентних ставок.

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