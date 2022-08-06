Bitcoin не скоро почне стійке зростання: прогноз голови Morgan Creek — Finance.ua
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Bitcoin не скоро почне стійке зростання: прогноз голови Morgan Creek

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Bitcoin не скоро почне стійке зростання: прогноз голови Morgan Creek
Bitcoin не скоро почне стійке зростання: прогноз голови Morgan Creek
Нова фаза зростання Bitcoin (BTC) розпочнеться у 2024 році, таку думку высловив генеральний директор фонду Morgan Creek Марко Юско в інтерв’ю Stansberry Research. Ключовою подією стане халвінг (скорочення нагороди майнерів). Ця подія якраз і пройде за два роки.
Юско нагадав, що після травневого халвінгу 2020 року Bitcoin вийшов із фази консолідації, що тривала, і почав демонструвати агресивне зростання. Пікових значень монета змогла досягти у 2021 році.
На думку Юско, поточна ціна Bitcoin надто низька. Гендиректора Morgan Creek вважає, що справедливий курс BTC має перебувати близько $30 000.
Експерт додав, що період невизначеності на світовому ринку завершується. Прихід весни неминучий, і вже після цього капітал знову має піти у криптосферу.
Гендиректор Morgan Creek минулого року прогнозував зліт Bitcoin до $250 000. На думку глави фонду, таких результатів криптовалюта має досягти до 2026 року.
За матеріалами:
Обозреватель
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