Bitcoin не скоро почне стійке зростання: прогноз голови Morgan Creek — Finance.ua

Bitcoin не скоро почне стійке зростання: прогноз голови Morgan Creek Вчора 12:19 — Нерухомість

Bitcoin не скоро почне стійке зростання: прогноз голови Morgan Creek

Нова фаза зростання Bitcoin (BTC) розпочнеться у 2024 році, таку думку высловив генеральний директор фонду Morgan Creek Марко Юско в інтерв’ю Stansberry Research . Ключовою подією стане халвінг (скорочення нагороди майнерів). Ця подія якраз і пройде за два роки.

Юско нагадав, що після травневого халвінгу 2020 року Bitcoin вийшов із фази консолідації, що тривала, і почав демонструвати агресивне зростання. Пікових значень монета змогла досягти у 2021 році.

На думку Юско, поточна ціна Bitcoin надто низька. Гендиректора Morgan Creek вважає, що справедливий курс BTC має перебувати близько $30 000.

Експерт додав, що період невизначеності на світовому ринку завершується. Прихід весни неминучий, і вже після цього капітал знову має піти у криптосферу.

Гендиректор Morgan Creek минулого року прогнозував зліт Bitcoin до $250 000. На думку глави фонду, таких результатів криптовалюта має досягти до 2026 року.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.