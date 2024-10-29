Bitcoin назвали головною загрозою обходу санкцій — Finance.ua

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Bitcoin назвали головною загрозою обходу санкцій

Криптовалюта
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Bitcoin назвали головною загрозою обходу санкцій
Bitcoin назвали головною загрозою обходу санкцій
Інститут Bitcoin-політики опублікував статтю під назвою «Потенціал Bitcoin як резервного активу», згідно з висновками якої перша криптовалюта може стати ефективним інструментом обходу міжнародних санкцій.
Автор матеріалу, економіст Метью Ферранті вважає, що Bitcoin дозволить центральним банкам проводити більш незалежну від США власну монетарну політику та знижувати тиск інфляції на місцеві економіки.
Перша криптовалюта довела, що може бути ефективним диверсифікатором великих інвестиційних портфелів, оскільки між нею та іншими фінансовими інструментами відсутня сильна кореляція, вважає експерт.
За його словами, Bitcoin, якщо буде прийнятий регуляторами як резерв, знизить ризики краху великих комерційних банків, скоротить тиск на світові ринки державного боргу США, що нещодавно перевищив позначку в $35 трлн.
Аналітик зазначив, що швидке знецінення національних валют може бути призупинене розміщенням центробанками провідних країн на своїх балансах запасів ВТС.
Якщо перемогу на президентських виборах у США здобуде Дональд Трамп, ймовірність торгових війн у світі різко зросте, і ВТС як інструмент хеджування ризиків дозволить зменшити негативний ефект, припустив економіст.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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