Bitcoin може зрости до $1 мільйона на тлі економічного краху — Finance.ua

Bitcoin може зрости до $1 мільйона на тлі економічного краху
Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі припустив, що левова частка країн світу відмовляться від долара США і віддадуть перевагу флагманській криптовалюті Bitcoin. Головна умова такого сценарію — крах світової економіки.
В інтерв'ю для Stansberry Research Кійосакі розповів, що сам скуповував би золото, срібло та Bitcoin. Причому перша криптовалюта, на думку криптоексперта, — один із найкращих варіантів інвестицій через недовіру до Федеральної резервної системи США (ФРС) і Міністерства фінансів.
«Мені подобається Bitcoin, тому що у нас є спільний ворог — федеральний уряд, державна скарбниця, ФРС і Уолл-Стріт. Я їм не довіряю. Якщо ви довіряєте, то заощаджуйте долари й отримуйте боргову розписку», — заявив Кійосакі.
Підприємець назвав золото і срібло «грошима божими», а Bitcoin — «народним доларом». Кійосакі впевнений, що срібло як дорогоцінний метал у міру зносу стає рідкісним активом, тому найкраще підходить для довгострокових інвестицій.
Кійосакі передбачає: за найгіршого сценарію розвитку подій — краху світової економіки — Bitcoin може злетіти до $1 млн. Інвестор упевнений, що бичаче ралі BTC уже не за горами.
«Bitcoin сягне до $100 000. Погані новини: якщо ринок акцій і облігацій таки впаде, ціни на золото і срібло злетять до небес. Буде ще гірше, якщо обвалиться світова економіка. Тоді Bitcoin коштуватиме мільйон, золото можна буде купити за $75 000, а срібло за $60 000. Держборг [США] занадто великий. Усі люди в біді. Сподіваюся, що я помиляюся», — написав скандально відомий письменник у своєму профілі на платформі X (колишній Twitter).
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