Біржа Гонконгу пережила найсильніше падіння з 1997 року — Finance.ua
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Біржа Гонконгу пережила найсильніше падіння з 1997 року

Фондовий ринок
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Біржа Гонконгу пережила найсильніше падіння з 1997 року
Біржа Гонконгу пережила найсильніше падіння з 1997 року
Індекс Hang Seng у Гонконзі обвалився на 13%, що стало найсильнішим падінням з часів азійської фінансової кризи 1997 року.
Про це пише Bloomberg.
Причиною такого обвалу стала ескалація торгівельної війни між США та Китаєм, зокрема відповідь Пекіна на нові мита Дональда Трампа.
Ситуація призвела до масового розпродажу акцій та історично рекордного обсягу торгів. Найбільші втрати понесли китайські технологічні компанії — відповідний індекс втратив 17%. Під тиском опинилися і найбільші компанії материкового Китаю, що торгуються в Гонконзі.
Навіть втручання державних фондів не змогло зупинити обвал. Акції всіх 50 компаній Hang Seng China Enterprises подешевшали, а китайські облігації втратили позиції по всьому регіону. Трейдери зазначають зростання спредів за інвестоблігаціями до 40 базисних пунктів.
За матеріалами:
borgexpert
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