Binance заблокував криптогаманці дочок Лаврова та Пєскова — Finance.ua
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Binance заблокував криптогаманці дочок Лаврова та Пєскова

28.04.2022, 12:00Особисті фінанси
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Binance заблокував криптогаманці дочок Лаврова та ПєсковаBinance заблокував криптогаманці дочок Лаврова та Пєскова
Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance заблокувала акаунти дочок міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова та прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова. Таким чином, вони не зможуть перекладати чи торгувати криптоактивами.
Про це повідомляє в Telegram віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, Binance заблокував криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників:
  • Поліни Ковальової, падчерки Сергія Лаврова;
  • Єлизавети Пєскової, дочки Дмитра Пєскова;
  • Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов’язаний із крадіжкою біткойнів із біржі WEX.
Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що криптобіржа Binance таємно співпрацювала із Федеральною службою безпеки росії.
За матеріалами: Укрінформ
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