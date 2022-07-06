Binance приєднається до діджитал-ленд-лізу для України — Finance.ua

Binance приєднається до діджитал-ленд-лізу для України Вчора 23:12 — Фінтех і Картки

Криптовалютна біржа Binance приєднається до глобального діджитал-ленд-лізу для України — Digital4Freedom.

Про це стало відомо під час Ukraine Recovery Conference у Швейцарії.

Ініціатива дозволить залучити світові компанії до подальшої масштабної цифровізації України.

ForkLog запросив коментарі у Мінцифри. Binance обіцяла озвучити деталі програми згодом.

Раніше біржа анонсувала освітній проект IT Generation для українців, який виділить $1 млн.

Нагадаємо, у червні Україна набула статусу спостерігача в рамках Європейського блокчейн-партнерства. Представником країни став заступник голови Мінцифри з питань розвитку ІТ Олександр Борняков.

На платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

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