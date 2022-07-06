Binance приєднається до діджитал-ленд-лізу для України — Finance.ua
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Binance приєднається до діджитал-ленд-лізу для України

Фінтех і Картки
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Криптовалютна біржа Binance приєднається до глобального діджитал-ленд-лізу для України — Digital4Freedom.
Про це стало відомо під час Ukraine Recovery Conference у Швейцарії.
Ініціатива дозволить залучити світові компанії до подальшої масштабної цифровізації України.
ForkLog запросив коментарі у Мінцифри. Binance обіцяла озвучити деталі програми згодом.
Раніше біржа анонсувала освітній проект IT Generation для українців, який виділить $1 млн.
Нагадаємо, у червні Україна набула статусу спостерігача в рамках Європейського блокчейн-партнерства. Представником країни став заступник голови Мінцифри з питань розвитку ІТ Олександр Борняков.
На платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

Заробляти на aStake

За матеріалами:
Forklog
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