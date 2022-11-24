Binance Pay в Україні: як працює і для чого потрібний — Finance.ua

Binance Pay в Україні: як працює і для чого потрібний Сьогодні 10:20

Сьогодні криптобіржа Binance має 120 млн користувачів у 180 країнах світу, а її застосунок перебуває в топ-5 найбільш завантажуваних застосунків в App Store. Також Binance активно впроваджує свою платіжну технологію.

«Ми помітили, що на глобальному ринку люди накопичили вже достатньо крипти та користуються нею. Але користуються вони нею приблизно так, як ми користувалися банківськими картками десь у 2006-2007 роках. Тобто щоб отримувати зарплатню і двічі на місяць ходити до банкомата та знімати гроші», — розповів під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, Єгор Аветисов — керівник зі стратегічних партнерств в Україні та Центральній Європі компанії Binance.

Binance Pay — це технологія, яка дозволяє оплачувати криптовалютами будь-які товари. За словами Аветисова, це фактично криптоеквайринг.

Щоб скористатися Binance Pay, потрібно вибрати відповідну опцію під час оплати товарів чи послуг. Відкриється застосунок Binance, де буде показаний рахунок у криптовалюті, а саме — стейблкоїні BUSD. Потім потрібно підтвердити платіж, після чого відбудеться списання коштів, а продавець отримає необхідну суму.

«З точки зору швидкості операції ми трохи повільніші за Apple/Google Pay. У них є доступ до девайса, вони можуть підіймати свій чекаут-екран над усіма застосунками. Це дуже схоже на технологію PrivatPay», — пояснив Аветисов.

Сьогодні Binance Pay доступний зокрема на сайті мережі супермаркетів Varus.

Інтеграція зайняла небагато часу — близько двох тижнів, каже керівник центру електронного бізнесу Varus Олег Спірін.

«Клієнт бачить на сайті ще один доступний спосіб оплати. Цей вибір іде в нашу систему Merchant gate. Після того, як ми зібрали замовлення клієнта, ми надсилаємо йому посилання з чек аутом оплати. Натиснувши на посилання, клієнт переходить у застосунок Binance, де й підтверджує оплату», — розповів Спірін.

Фінансова частина працює в такий спосіб:

клієнту на сайті показується вартість товару в гривні;

коли клієнт переходить на чек аут оплати в Binance, він обирає валюту, в якій платитиме, і відбувається конвертація ціни товару в гривні у ту крипту, яку вибрав клієнт, за курсом Binance;

транзакцію обробляє фінансова компанія, і вже вона й зараховує гривню на рахунок продавця.

«Далі ми плануємо рухатися в офлайн. За кілька місяців ми представимо спосіб оплати Binance Pay на наших касах самообслуговування. Усе дуже просто: клієнт замість „сплатити карткою“ тапатиме Binance Pay, бачитиме QR-код, скануватиме його, після чого перенаправлятиметься в застосунок Binance, де клієнт і акцептуватиме транзакцію», — пояснив Спірін.

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