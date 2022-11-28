Білий дім заборонив продаж обладнання Huawei та ZTE — Finance.ua

Білий дім заборонив продаж обладнання Huawei та ZTE Сьогодні 22:10 — Технології&Авто

Білий дім заборонив продаж обладнання Huawei та ZTE

Адміністрація президента США Джо Байдена заборонила ліцензування нового телекомунікаційного обладнання від китайських компаній Huawei Technologies і ZTE, оскільки воно становить «неприйнятний ризик» для національної безпеки США.

Федеральна комісія зв’язку США (FCC) заявила, що ухвалила остаточні правила, які також забороняють продаж або імпорт обладнання, виготовленого китайським виробником обладнання для відеоспостереження Dahua Technology, фірмою відеоспостереження Hangzhou Hikvision Digital Technology і телекомунікаційною компанією Hytera Communications, пише CNN

Цей крок Вашингтона щодо китайських технологічних гігантів викликаний побоюваннями, що Пекін може використовувати китайські компанії для шпигування за американцями.

«Ці нові правила є важливою частиною наших поточних дій щодо захисту американського народу від загроз національній безпеці, пов’язаних із телекомунікаціями», — заявила голова FCC Джессіка Розенворсел.

CNN нагадує, що в червні 2021 року FCC заявила, що розглядає можливість заборонити всі дозволи на використання обладнання для всіх компаній із зазначеного списку.

Це сталося після того, як у березні 2021 року п’ять китайських компаній були включені до так званого «закритого списку» як такі, що становлять загрозу національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист комунікаційних мереж США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp. Hikvision і Dahua.

УНІАН За матеріалами:

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