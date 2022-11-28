Білий дім заборонив продаж обладнання Huawei та ZTE — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Білий дім заборонив продаж обладнання Huawei та ZTE

Технології&Авто
75
Білий дім заборонив продаж обладнання Huawei та ZTE
Білий дім заборонив продаж обладнання Huawei та ZTE
Адміністрація президента США Джо Байдена заборонила ліцензування нового телекомунікаційного обладнання від китайських компаній Huawei Technologies і ZTE, оскільки воно становить «неприйнятний ризик» для національної безпеки США.
Федеральна комісія зв’язку США (FCC) заявила, що ухвалила остаточні правила, які також забороняють продаж або імпорт обладнання, виготовленого китайським виробником обладнання для відеоспостереження Dahua Technology, фірмою відеоспостереження Hangzhou Hikvision Digital Technology і телекомунікаційною компанією Hytera Communications, пише CNN.
Цей крок Вашингтона щодо китайських технологічних гігантів викликаний побоюваннями, що Пекін може використовувати китайські компанії для шпигування за американцями.
«Ці нові правила є важливою частиною наших поточних дій щодо захисту американського народу від загроз національній безпеці, пов’язаних із телекомунікаціями», — заявила голова FCC Джессіка Розенворсел.
CNN нагадує, що в червні 2021 року FCC заявила, що розглядає можливість заборонити всі дозволи на використання обладнання для всіх компаній із зазначеного списку.
Це сталося після того, як у березні 2021 року п’ять китайських компаній були включені до так званого «закритого списку» як такі, що становлять загрозу національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист комунікаційних мереж США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp. Hikvision і Dahua.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.