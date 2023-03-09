Біля Івано-Франківська за кошти ЄС збудують 12 п’ятиповерхівок для переселенців — Finance.ua
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Біля Івано-Франківська за кошти ЄС збудують 12 п’ятиповерхівок для переселенців

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Біля Івано-Франківська за кошти ЄС збудують 12 п’ятиповерхівок для переселенців
Біля Івано-Франківська за кошти ЄС збудують 12 п’ятиповерхівок для переселенців
Івано-Франківська громада отримала від ЄС 10 млн євро на будівництво соціального житла, яке зведуть на території села Микитинці, що входить в міську громаду.
Про це на пресконференції, яку ініціювало Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України, повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
«Ми отримали близько 10 млн євро на будівництво соціального житла. Воно буде власністю територіальної громади і надаватиметься ВПО. Вже є підписаний контракт. Для цього ми виділили 80 соток землі. Усі необхідні мережі там є — світло, каналізація, вода. Це територія Микитинецької громади. Селяни все погодили», — зазначив Марцінків.
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За його словами, проєкт реалізують за кошти ЄС і їх адмініструватиме компанія НЕФКО, яка має добру співпрацю з Івано-Франківськом і готова провести всі тендерні процедури.
«Це будуть п’ятиповерхові будинки. Попередньо, їх буде 12. Чому п’ять поверхів? Ми міркували над тим, як здешевити соціальне житло, а тут не потрібно встановлювати ліфти», — пояснив міський голова.
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Він додав, що проєкт не передбачає будівництво освітніх закладів на території соціального житла. Очікують, що діти переселенців «підсилять школи і дитсадки навколишніх сіл громади».
Марцінків зауважив, що від початку війни Івано-Франківська громада прийняла 92 тисячі переселенців. Нині тут проживає близько 36 тисяч ВПО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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